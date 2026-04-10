ΛεΜπρόν και Μπρόνι Τζέιμς συνεργάστηκαν κόντρα στους Γουόριορς σε μια πολύ ξεχωριστή φάση για την ιστορία του ΝΒΑ.

Πριν ο Μπρόνι Τζέιμς παίξει στο ΝΒΑ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έλεγε ότι θα τον περιμένει πριν αποσυρθεί και όνειρο του είναι να παίξουν στην ίδια ομάδα, κάτι που έγινε στους Λέικερς.

ΛεΜπρόν και Μπρόνι έγραψαν ιστορία στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Γουόριορς και στη νίκη των λιμνάνθρωπων. Ο Μπρόνι έδωσε τελική πάσα στον King James και έτσι έγινε η πρώτη ασίστ γιου σε πατέρα στην ιστορία της λίγκας.

Ο ηγέτης των Λέικερς έφυγε στον αιφνιδιασμό, πήρε την πάσα του γιου του και δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση σε μια ξεχωριστή βραδιά και για τους δύο.