O παραλίγο «τριπλός» ΛεΜπρόν πλήγωσε τους Γουόριορς, αγκάλιασαν τα playoffs οι Ράπτορς (vid)

Ο ΛεΜπρόν και οι Λέικερς υπέταξαν τους Γουόριορς, ενώ οι Καναδοί είναι κοντά στα playoffs.

Ο ΛεΜπρόν τελείωσε το ματς με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έτσι οι Λέικερς επικράτησαν με 119-103 των Γουόριορς για να πάνε στο 51-29 και να ρίξουν τους ηττημένους στο 37-43. Καλό δεύτερο ημίχρονο οι λιμνάνθρωποι, δεν έπαιξε ο Κάρι για τους πολεμιστές.

Κοντά στα playoffs οι Ράπτορς

Οι Ράπτορς επικράτησαν με 128-114 των Χιτ και ετοιμάζονται για playoffs. Στο 45-35 οι νικητές και βρίσκονται στην 5η θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Χιτ πήγαν στο 41-39. Ο Ίνγκραμ είχε 38 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τους Καναδούς, με τον Αντεμπάγιο να μετρά 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Εύκολα οι Πέισερς

Οι Πέισερς επικράτησαν με 123-94 των Νετς με τον Τόπιν να έχει 26 με 9 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους ο Λίντελ μέτρησε 26 πόντους με 10 ριμπάουντ. Οι δύο ομάδες δεν μπήκαν στα playoffs και απογοητεύουν φέτος.

Διπλό των ταύρων στην πρωτεύουσα

Οι Μπουλς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν με 118-109 τους Γουίζαρντς με τις δύο ομάδες απλά να περιμένουν να τελειώσει η σεζόν, αφού είναι μακριά από την postseason ξανά. Ο Τζόουνς κορυφαίους των νικητών με 31 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Ράιλι είψε 23 πόντους με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ για την Ουάσινγκτον.

Λύγισαν τους Σέλτικς οι Νικς

Οι Νικς επικράτησαν με 112-106 των Σέλτικς και έτσι πήγαν στο 52-28 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 54-26. Ο Χαρτ είχε 26 πόντους και ο Μπράνσον 25 πόντους με 10 ασίστ. Δεν έφτασαν οι 24 πόντους, τα 13 ριμπάουντ και οι 8 ασίστ του Τέιτουμ για τη Βοστώνη που πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο play in οι Σίξερς... μέσω Ρόκετς

Οι Ρόκετς έστειλαν στο play in τους Σίξερς μετά το 113-102. Στο 51-29 οι ρουκέτες και στο 43-37 που δεν προλαβαίνουν εξάδα. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Έτζκομπ τελείωσε με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.