Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Πουλακίδα κόντρα στους Σανς, όπου έβαλε 23 πόντους.

To Ντάλας ηττήθηκε με 112-107 από το Φοίνιξ, αλλά ο Τζον Πουλακίδας έκλεψε την παράσταση στο κορυφαίο του ματς στο ΝΒΑ μέχρι στιγμής.

Σταμάτησε στους 23 πόντους και για άλλη μια φορά έδειξε πόσο καλός σουτέρ είναι και την ικανότητα του στο τρίποντο. Μέτρησε 5/8 τρίποντα στην κορυφαία εμφάνιση του στο ΝΒΑ. Κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο στην ομάδα και κόντρα στους ήλιους έμεινε στο παρκέ για 29 λεπτά.

Συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο του για να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και οι τελευταίες εμφανίσεις του είναι ενθαρρυντικές. Κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

