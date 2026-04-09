Πουλακίδας: Τα καλύτερα της 23άρας κόντρα στους Σανς
To Ντάλας ηττήθηκε με 112-107 από το Φοίνιξ, αλλά ο Τζον Πουλακίδας έκλεψε την παράσταση στο κορυφαίο του ματς στο ΝΒΑ μέχρι στιγμής.
Σταμάτησε στους 23 πόντους και για άλλη μια φορά έδειξε πόσο καλός σουτέρ είναι και την ικανότητα του στο τρίποντο. Μέτρησε 5/8 τρίποντα στην κορυφαία εμφάνιση του στο ΝΒΑ. Κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο στην ομάδα και κόντρα στους ήλιους έμεινε στο παρκέ για 29 λεπτά.
Συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο του για να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και οι τελευταίες εμφανίσεις του είναι ενθαρρυντικές. Κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.
Δείτε τα καλύτερα του
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.