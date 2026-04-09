Την ανωτερότητα τους επιβεβαίωσαν οι Πίστονς κόντρα στους Μπακς που για άλλη μια φορά δεν είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Ντιτρόιτ επικράτησε εύκολα με 137-111 σε ένα ματς που επέστρεψε ο Κέιντ Κάνινγχαμ μετά το θέμα που είχε στον πνεύμονα και τον είχε ταλαιπωρήσει.

Ο Κάνινγχαμ τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ, δείχνοντας έτοιμος ενόψει και των playoffs. Πλέον οι Πίστονς είναι στο 58-22 και συνεχίζουν να είναι στην πρώτη θέση της Ανατολής.

Στον αντίποδα τα ελάφια συνεχίζουν να απογοητεύουν και βρίσκονται στο 31-49. Για το Μιλγουόκι ο Ρόλινς ήταν κορυφαίους με 23 πόντους αλλά και 6 ασίστ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε 4 λεπτά και ο Άλεξ μέτρησε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 μπλοκ σε 4 λεπτά.