Ο... παροπλισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς τον έχει κάνει να χάσει ένα σπουδαίο bonus.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Χιτ, οι Γουόριορς και η Μινεσότα ήταν μεταξύ των κορυφαίων μνηστήρων για τον Γιάννη Aντετοκούνμπο στην προθεσμία, καθώς περισσότερες από δώδεκα ομάδες προσέγγισαν τους Μπακς.

Ο έγκυρος insider δεν έμεινε εκεί και στάθηκε και σε μια λεπτομέρεια που υπάρχει στο συμβόλαιο του Έλληνα σταρ. Αυτό που βιώνει ο Greek Freak το τελευταίο διάστημα και το... παρκάρισμα που του έχουν κάνει τα ελάφια του έχουν κοστίσει ακριβά αφού έχει χάσει ένα πολύ σημαντικό bonus.

Ο Γιάννης έχει αγωνιστεί σε 36 ματς και έτσι δεν μπορεί να φτάσει πλέον τα 41 παιχνίδια. Αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να πάρει το bonus από τη Nike.

«Πολλές πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση των Μπακς να αφήσουν εκτός τον Αντετοκούνμπο του κόστισε ένα σημαντικό bonus στο συμβόλαιό του με τη Nike, το οποίο θα είχε ενεργοποιηθεί αν έπαιζε 41+ ματς», ήταν τα λόγια του.