Οι Σικάγο Μπουλς αποδέσμευσαν τον Τζέιντεν Άιβι λίγες ώρες αφότου ανάρτησε ένα εκτενές βίντεο στα social media, στο οποίο εκφράζει απόψεις για τη θρησκεία και άλλα θέματα, περιλαμβάνοντας ομοφοβικά σχόλια.

Ο Τζέιντεν Άιβι αποτελεί παρελθόν από τους Σικάγο Μπουλς, που αποδέσμευσαν τον 24χρονο γκαρντ μετά από ομοφοβικά σχόλια που έκανε κατ’ επανάληψη σε live στα social media. Ο Άιβι ανάρτησε τουλάχιστον τρία βίντεο από τη στιγμή που το Σικάγο τον έθεσε εκτός ως το τέλος της φετινής σεζόν λόγω τραυματισμού. Τη Δευτέρα το πρωί κατηγόρησε το NBA για την προώθηση του Pride Month, λέγοντας ότι γιορτάζει την «αδικία»!

«Ο Θεός δεν έκανε τον άντρα για να είναι με άντρα. Πώς ο Θεός δεν έκανε ένα κορίτσι να είναι με ένα κορίτσι. O Θεός έκανε τον άντρα με σκοπό την τεκνοποίηση, να έχει ένα παιδί. Πώς μια γυναίκα μπορεί να έχει παιδί με μια γυναίκα; Πώς;» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άιβι.

Το νούμερο 5 του του 2022 ΝΒΑ Draft είχε αποκτηθεί με ανταλλαγή από τους Πίστονς. Φέτος σημείωσε 8.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 33 εμφανίσεις με το Ντιτρόιτ, ενώ σε 4 ματς με το Σικάγο είχε 11.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.