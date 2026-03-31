Σικάγο Μπουλς: Αποδέσμευσαν τον Άιβι μετά από ομοφοβικά σχόλια
Ο Τζέιντεν Άιβι αποτελεί παρελθόν από τους Σικάγο Μπουλς, που αποδέσμευσαν τον 24χρονο γκαρντ μετά από ομοφοβικά σχόλια που έκανε κατ’ επανάληψη σε live στα social media. Ο Άιβι ανάρτησε τουλάχιστον τρία βίντεο από τη στιγμή που το Σικάγο τον έθεσε εκτός ως το τέλος της φετινής σεζόν λόγω τραυματισμού. Τη Δευτέρα το πρωί κατηγόρησε το NBA για την προώθηση του Pride Month, λέγοντας ότι γιορτάζει την «αδικία»!
«Ο Θεός δεν έκανε τον άντρα για να είναι με άντρα. Πώς ο Θεός δεν έκανε ένα κορίτσι να είναι με ένα κορίτσι. O Θεός έκανε τον άντρα με σκοπό την τεκνοποίηση, να έχει ένα παιδί. Πώς μια γυναίκα μπορεί να έχει παιδί με μια γυναίκα; Πώς;» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άιβι.
Το νούμερο 5 του του 2022 ΝΒΑ Draft είχε αποκτηθεί με ανταλλαγή από τους Πίστονς. Φέτος σημείωσε 8.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 33 εμφανίσεις με το Ντιτρόιτ, ενώ σε 4 ματς με το Σικάγο είχε 11.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.
This is why The Chicago Bulls waved Jaden Ivey…— Jon Root (@JonnyRoot_) March 30, 2026
“God did not make a man to be with a man”
Ivey simply affirmed what The Bible says in Genesis 1:27
Shame on you, @chicagobulls & @NBA
(🎥: posionivey/IG) pic.twitter.com/NaEC91rFFn
