Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Υπάρχουν πάντα δύο πλευρές... »
Οι Μπρούκλιν Νετς ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος, επικρατώντας των Μιλγουόκι Μπακς με 96-90 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και σημαδεύτηκε για ακόμη μία φορά από την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ντοκ Ρίβερς τοποθετήθηκε για την ρήξη στη σχέση του «Greek Freak» με τα «Ελάφια» λέγοντας: «Το δύσκολο είναι ότι βρίσκομαι στη μέση χωρίς να έχω σχέση με τις αποφάσεις. Οι προπονητές δεν αποφασίζουν για αυτά, αλλά είμαστε αυτοί που πρέπει να απαντάμε», προσθέτοντας με νόημα: «Υπάρχουν πάντα δύο πλευρές σε αυτές τις ιστορίες».
Παράλληλα ο προπονητής της ομάδας του Μιλγουόκι ρωτήθηκε για το μέλλον του στους πάγκους, καθώς ετοιμάζεται να μπει στο Hall of Fame το φετινό καλοκαίρι. Εκεί πάλι απάντησε αινιγματικά: «Έχω επτά εγγόνια, όλα κάτω των οκτώ ετών. Και με σκοτώνει κάθε φορά που χάνω τη μέρα των παππούδων στο σχολείο τους».
