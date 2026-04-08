Ο Ντοκ Ρίβερς άφησε ερωτηματικά γύρω από το μέλλον του στους πάγκους, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε για τη ρήξη στη σχέση των Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπρούκλιν Νετς ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος, επικρατώντας των Μιλγουόκι Μπακς με 96-90 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και σημαδεύτηκε για ακόμη μία φορά από την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ντοκ Ρίβερς τοποθετήθηκε για την ρήξη στη σχέση του «Greek Freak» με τα «Ελάφια» λέγοντας: «Το δύσκολο είναι ότι βρίσκομαι στη μέση χωρίς να έχω σχέση με τις αποφάσεις. Οι προπονητές δεν αποφασίζουν για αυτά, αλλά είμαστε αυτοί που πρέπει να απαντάμε», προσθέτοντας με νόημα: «Υπάρχουν πάντα δύο πλευρές σε αυτές τις ιστορίες».

Παράλληλα ο προπονητής της ομάδας του Μιλγουόκι ρωτήθηκε για το μέλλον του στους πάγκους, καθώς ετοιμάζεται να μπει στο Hall of Fame το φετινό καλοκαίρι. Εκεί πάλι απάντησε αινιγματικά: «Έχω επτά εγγόνια, όλα κάτω των οκτώ ετών. Και με σκοτώνει κάθε φορά που χάνω τη μέρα των παππούδων στο σχολείο τους».