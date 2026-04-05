Ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα μετά την αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Σπερς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς με 136-134 στην παράταση, σε ένα τρομερό ματς που αποτέλεσε την μονομαχία ανάμεσα στους υποψήφιους MVP Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο σταρ των Νάγκετς που ξεχώρισε στο τέλος, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον αντίπαλό του, τον... εξωγήινο Γουέμπι, μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Αναλυτικά

«Είναι μοναδικός, ο πιο ξεχωριστός παίκτης που υπάρχει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είναι πρόκληση με πολλούς τρόπους αμυντικά, γιατί έχει την ικανότητα και να σουτάρει καλά. Με το μέγεθος που έχει απέχει πάντα μια ντρίμπλα από το καλάθι για να καρφώσει, ενώ μπορεί να πιάσει κάθε λόμπα στον αέρα και να σκοράρει. Αν αργήσεις έστω και ένα χιλιοστό, μάλλον θα φας καλάθι. Αναγκάζει όλη τη λίγκα να βάζει σώματα μπροστά του για να τον κρατήσει όσο γίνεται πιο μακριά από το καλάθι», ανέφερε ο Σέρβος σέντερ.

