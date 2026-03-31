NBA: Ρίβερς, Πάρκερ και Στάνταμαϊρ μπαίνουν στο Hall Of Fame
Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια αποκάλυψε ορισμένα ονόματα που θα έχουν την τιμή να μπουν στο Ηall Of Fame με την κλάση του 2026. Μεταξύ αυτών και ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Ντοκ Ρίβερς ο οποίος το 2008 πανηγύρισε πρωτάθλημα με τους Σέλτικς των Άλεν, Πιρς και Γκαρνέτ.
Μαζί του ο άλλοτε σταρ των Σανς, Αμάρε Στάνταμαϊρ που έζησε τα καλύτερα του χρόνια στο Φοίνιξ παρέα με τον Στιβ Νας. Στο Hall Of Fame θα μπει και η θρύλος του WNBA, Κάντας Πάρκερ που έχει πάρει τρία πρωταθλήματα στο WNBA.
Παρέα με την Κάντας Πάρκερ, άλλη μια σπουδαία του WNBA. Η Έλενα Ντελ Ντον που έχει και αυτή πρωτάθλημα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη στο μπάσκετ γυναικών του 2019 με τις Μιστίκς.
Amar'e Stoudemire, Candace Parker, Elena Delle Donne and Doc Rivers are among the members inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2026, sources tell ESPN. pic.twitter.com/6oPR2gBgtE— Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2026
