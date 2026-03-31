Γνωστά έγιναν ορισμένα ονόματα που θα μπουν στο Hall Of Fame ως μέλη της κλάσης του 2026.

Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια αποκάλυψε ορισμένα ονόματα που θα έχουν την τιμή να μπουν στο Ηall Of Fame με την κλάση του 2026. Μεταξύ αυτών και ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Ντοκ Ρίβερς ο οποίος το 2008 πανηγύρισε πρωτάθλημα με τους Σέλτικς των Άλεν, Πιρς και Γκαρνέτ.

Μαζί του ο άλλοτε σταρ των Σανς, Αμάρε Στάνταμαϊρ που έζησε τα καλύτερα του χρόνια στο Φοίνιξ παρέα με τον Στιβ Νας. Στο Hall Of Fame θα μπει και η θρύλος του WNBA, Κάντας Πάρκερ που έχει πάρει τρία πρωταθλήματα στο WNBA.

Παρέα με την Κάντας Πάρκερ, άλλη μια σπουδαία του WNBA. Η Έλενα Ντελ Ντον που έχει και αυτή πρωτάθλημα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη στο μπάσκετ γυναικών του 2019 με τις Μιστίκς.