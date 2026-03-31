Ο Έντουαρντς εξήγησε τον λόγο που δεν ξεκίνησε στην πεντάδα των Τίμπεργουλβς: «Ήμουν… τουαλέτα!»

Ο Άντονι Έντουαρντς ήρθε από τον πάγκο στην αναμέτρηση των Τίμπεργουλβς με τους Μάβερικς και απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια όταν ρωτήθηκε για ποιον λόγο συνέβη αυτό.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 124-94, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Τζούλιους Ραντλ και τον Άντονι Έντουαρντς. Ο Ραντλ πέτυχε 24 πόντους, ενώ ο Έντουαρντς ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 17 πόντους στην επιστροφή του στη δράση, έπειτα από απουσία έξι αγώνων.

Ο ANT επρόκειτο να ξεκινήσει στη βασική πεντάδα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, δίνοντας τη θέση του στον Μάικ Κόνλεϊ. Τελικά… εμφανίστηκε στον αγώνα μετά από 2 λεπτά. Όταν ρωτήθηκε μετά το ματς για ποιον λόγο συνέβη αυτό, ο σούπερ σταρ της Μινεσότα απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Έχ@@α!», είπε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Ο προπονητής του, Κρις Φιντς, απάντησε πιο κομψά στο ίδιο ερώτημα: «Τον κάλεσε η φύση», είπε.