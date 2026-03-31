Ο Έντουαρντς εξήγησε τον λόγο που δεν ξεκίνησε στην πεντάδα των Τίμπεργουλβς: «Ήμουν… τουαλέτα!»
Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 124-94, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Τζούλιους Ραντλ και τον Άντονι Έντουαρντς. Ο Ραντλ πέτυχε 24 πόντους, ενώ ο Έντουαρντς ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 17 πόντους στην επιστροφή του στη δράση, έπειτα από απουσία έξι αγώνων.
Ο ANT επρόκειτο να ξεκινήσει στη βασική πεντάδα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, δίνοντας τη θέση του στον Μάικ Κόνλεϊ. Τελικά… εμφανίστηκε στον αγώνα μετά από 2 λεπτά. Όταν ρωτήθηκε μετά το ματς για ποιον λόγο συνέβη αυτό, ο σούπερ σταρ της Μινεσότα απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Έχ@@α!», είπε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.
Ο προπονητής του, Κρις Φιντς, απάντησε πιο κομψά στο ίδιο ερώτημα: «Τον κάλεσε η φύση», είπε.
Anthony Edwards on why he didn’t start tonight: “I was taking a sh**.”(@JonKrawczynski)— Legion Hoops (@LegionHoops) March 31, 2026
