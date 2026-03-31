Οι Σπερς (57-18) επικράτησαν των Μπουλς (29-46) με 129-114, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σημείωσε το τρίτο πιο γρήγορο double-double από τη σεζόν 1997-98!

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε season-high με 41 πόντους και 16 ριμπάουντ, σημειώνοντας παράλληλα το τρίτο πιο γρήγορο double-double από τη σεζόν 1997-98, και οι Σαν Αντόνιο Σπερς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 129-114. Αυτή ήταν η ένατη συνεχόμενη νίκη των Τεξανών, ενώ όσον αφορά τον Γουεμπανιάμα, είχε ήδη 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ στα πρώτα 8:31 συμμετοχής του στον αγώνα! Μόνο ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς (8:13) το 2017 και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας (8:08) το 2025 έχουν πετύχει πιο γρήγορο double-double από τη σεζόν 1997-98.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-28, 63-47, 101-82, 129-114.

Μάβερικς-Τίμπεργουλβς 94-124

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς (46-29) επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς (24-51) με 124-94, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Τζούλιους Ραντλ και τον Άντονι Έντουαρντς. Ο Ραντλ πέτυχε 24 πόντους, ενώ ο Έντουαρντς ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 17 πόντους στην επιστροφή του στη δράση, έπειτα από απουσία έξι αγώνων. Επιπλέον, ο Ρούντι Γκομπέρ έκανε double-double με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ για τη Μινεσότα, που βρίσκεται μόνη στην πέμπτη θέση της κατάταξης στη Δύση. Για τους Μάβερικς, ο Τζον Πουλακίδας σημείωσε 8 πόντους με 2/7 σουτ εντός πεδιάς (2/6 τρίποντα, 0/1 δίποντο), 2/2 βολές και μάζεψε 3 ριμπάουντ σε 18 λεπτά.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-35, 46-56, 71-94, 94-124.

