Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Να γράψω ιστορία με Γιάννη-Θανάση, γιατί να μην επενδύσουμε σε ομάδα του NBA Europe;»

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μίλησε για το όνειρο του στο ΝΒΑ, τα αδέρφια του, Γιάννη και Θανάση, αλλά και το NBA Europe.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο δίνει τη μάχη του, προσπαθώντας να βρει τη θέση του στο ΝΒΑ. Ανήκει στο ρόστερ των Μπακς, ενώ αγωνίζεται και στη G-League με τους Wisconsin Herd. Ο 24χρονος παραχώρησε συνέντευξη στη Mundo Deportivo και στάθηκε στις μικρές λεπτομέρεις που δουλεύει, στο όνειρο που έχει και θέλει να γράψει ιστορία, ενώ αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τον οποίο θέλω στο Μιλγουόκι.

«Όταν έπαιζα στη Μούρθια ήμουν πολύ νεότερος, αλλά λάτρευα τον χρόνο μου εκεί, τους ανθρώπους, τον προπονητή Σίτο (Αλόνσο). Ήταν μια απίστευτη περίοδος και μπορώ να πω μόνο καλά πράγματα για τη Μούρθια. Ειδικά όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός μου, μου είπε ότι θα πήγαινε εκεί και του είπα ότι θα ήταν ένα υπέροχο μέρος και ότι θα περνούσε υπέροχα», ανέφερε αρχικά.

«Νιώθω καλά, προσπαθώ να διατηρώ μια θετική στάση. Υπήρξαν σκαμπανεβάσματα όπως κάθε άλλη σεζόν. Νομίζω ότι το κύριο πράγμα για μένα τώρα είναι να βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα και να συνεχίσω να προσεγγίζω το παιχνίδι σαν επαγγελματίας. Πιστεύω ότι με τον καιρό θα φτάσω εκεί που νομίζω ότι πρέπει να είμαι. Πιστεύω ότι με το σωστό προσωπικό και το σωστό σύστημα υποστήριξης στο πλευρό μου, θα είμαι εκεί που θέλω να είμαι», δήλωσε στη συνέχεια.

«Απλώς ο τύπος που κάνει τα μικρά πράγματα, ο τύπος που κάνει τα πάντα, ο τύπος που φέρνει ενέργεια. Αν αυτό σημαίνει να σουτάρει, σημαίνει να σουτάρει. Αν αυτό σημαίνει να αμύνεται, σημαίνει να αμύνεται. Απλώς ο τύπος που ταιριάζει, δουλεύοντας στις μικρές λεπτομέρειες για κάθε ομάδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα χρειάζεται έναν τέτοιο τύπο», τόνισε ο Άλεξ.

“I don't know. I hope. We all love him here in Milwaukee, we all want him to stay here. So whatever he decides, I'm his family. When I mean his family, his kids and wife decide, it's going to be what's best” pic.twitter.com/keCrv0nBLV — Toni Canyameras (@Canyameridis71) March 30, 2026

Για την πιθανότητα τρία αδέρφια να μοιραστούν το ίδιο γήπεδο στο NBA, είπε: «Ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε. Προχωράμε βήμα βήμα. Απλώς προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου έχουν δώσει οι Μιλγουόκι Μπακς και προσπαθώ να τους κάνω καλύτερους με όποιον τρόπο μπορώ».

Για τον Γιάννη: «Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ελπίζω, ελπίζω. Όλοι τον θέλουμε εδώ στο Μιλγουόκι, όλοι θέλουμε να μείνει εδώ στο Μιλγουόκι. Ό,τι κι αν αποφασίσει, εγώ είμαι η οικογένειά του. Αλλά όταν λέω ότι η οικογένειά του, τα παιδιά του και η σύζυγός του αποφασίζουν, θα είναι ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς».

Για το αν θα ήθελε να επενδύσει σε μια ομάδα στο του NBA Europe μαζί με τα αδέρφια του. «Απολύτως, απολύτως. Αν προκύψει η ευκαιρία, σίγουρα θα την εκμεταλλευτώ. Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξει NBA Europe και τέτοιου είδους ομάδες που θα αναπτύσσονται ραγδαία, οπότε νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετική επένδυση».

«Δεν ξέρω ποια ομάδα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά ξέρω ότι ανάλογα με την ευκαιρία που θα προκύψει, θα την εκμεταλλευτώ. Άρα οι Έλληνες αναρωτιούνται αν θα επιλέξουν τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό; Θα πρέπει να συνεχίσουν να αναρωτιούνται», έκλεισε λέγοντας.