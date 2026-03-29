Ο αποκλεισμός των Μπακς στο ματς κόντρα στους Σπερς ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τις 20 ομάδες σε Ανατολή και Δύση που θα «παλέψουν» στα play offs και play ins του NBA.

Οι Μπακς γνώρισαν ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο Μιλγουόκι, με τους Σπερς να περνούν εμφατικά από το Fiserv Forum με 127-95. H ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχασε κι επίσημα την επαφή της με τους βασικούς της στόχους και πλέον βρίσκεται οριστικά εκτός δεκάδας και Play-In.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή τους εκτός postseason για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2015-16. Τα «Ελάφια» στο 29-44, «σφραγίζοντας» μαθηματικά το τέλος των ελπίδων τους για συμμετοχή στα Playoffs, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μία δεκαετία.

Οι Μπακς ήταν η τελευταία ομάδα που διεκδικούσε (έστω και μαθηματικά) την παρουσία της στην post season, ωστόσο αφού κάτι τέτοιο δεν έγινε, το τοπίο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ξεκαθάρισε από τον Μάρτιο.

🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆



▪️ ORL rises to #8 in East



The NBA Playoffs presented by @Google begin April 18th. pic.twitter.com/QQDv3pWcpS — NBA (@NBA) March 27, 2026

Οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στην post season του NBA

Όσον αφορά το φορμάτ, αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 10 ομάδες που προκρίνονται στην post season σε κάθε περιφέρεια, οι έξι εξασφαλίζουν απευθείας θέση στα play offs. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 10 συμμετέχουν στη φάση Play-In, προκειμένου να καθοριστούν οι δύο τελευταίες ομάδες που θα συμπληρώσουν την πρώτη οκτάδα.

Τα τελικά πλασαρίσματα στην 10άδα του πρωταθλήματος δεν έχουν καθοριστεί, γι' αυτό δεν μπορεί με ασφάλεια να γίνει λόγος για τα ζευγάρια που θα προκύψουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ξεκινώντας από τη συναρπαστική Δύση, που είναι γεμάτη ταλέντα, θα δούμε κατά σειρά με βάση την τωρινή βαθμολογία τους: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (58-16), Σαν Αντόνιο Σπερς (56-18), Λος Άντζελες Λέικερς (48-26), Ντένβερ Νάγκετς (47-28), Μινεσότα Τίμπεργουλβς (45-29), Χιούστον Ρόκετς (44-29), Φοίνιξ Σανς (41-33), Λος Άντζελες Κλίπερς (38-36), Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (37-38), Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (36-38).

Στην Ανατολή, με τους Μπακς εκτός πλάνου, οι ομάδές που θα ανταγωνιστούν είναι: Ντιτρόιτ Πίστονς (54-20), Μπόστον Σέλτικς (49-24), Νιου Γιορκ Νικς (48-26), Κλίβελαντ Καβαλίερς (46-28), Τορόντο Ράπτορς (41-32), Ατλάντα Χοκς (42-33), Φιλαδέλφεια Σίξερς (41-33), Ορλάντο Μάτζικ (39-34), Μαϊάμι Χιτ (39-35), Σάρλοτ Χόρνετς (39-35).

Eastern Conference

Θέση Ομάδα Νίκες Ήττες % Νικών GB CONF DIV Home Road Neutral OT Last10 Streak 1 Detroit Pistons 54 20 .730 -- 34-12 10-4 28-9 25-11 1-0 2-2 8-2 W2 2 Boston Celtics 49 24 .671 4.5 30-14 9-5 26-11 23-13 0-0 1-0 7-3 W2 3 New York Knicks 48 26 .649 6 31-16 12-3 27-9 20-17 1-0 1-1 7-3 L1 4 Cleveland Cavaliers 46 28 .622 8 30-18 10-5 24-14 22-14 0-0 0-3 7-3 W1 5 Toronto Raptors 41 32 .562 12.5 29-16 4-10 20-16 21-16 0-0 2-2 5-5 W1 6 Atlanta Hawks 42 33 .560 12.5 23-22 8-6 22-16 20-17 0-0 2-0 8-2 W1 7 Philadelphia 76ers 41 33 .554 13 24-23 9-7 21-17 20-16 0-0 4-3 7-3 W2 8 Orlando Magic 39 34 .534 14.5 24-23 9-7 22-14 16-18 1-2 3-2 4-6 W1 9 Miami Heat 39 35 .527 15 23-21 7-7 23-14 16-21 0-0 1-0 4-6 L1 10 Charlotte Hornets 39 35 .527 15 23-23 11-5 19-18 20-17 0-0 2-1 7-3 L1 11 Milwaukee Bucks 29 44 .397 24.5 20-27 9-6 16-20 13-24 0-0 2-1 2-8 L3 12 Chicago Bulls 29 45 .392 25 17-29 4-11 18-20 11-25 0-0 1-1 3-7 L3 13 Washington Wizards 17 56 .233 36.5 11-34 2-12 11-26 6-30 0-0 0-3 1-9 L1 14 Brooklyn Nets 17 57 .230 37 12-32 3-12 9-26 8-31 0-0 0-2 0-10 L10 15 Indiana Pacers 16 58 .216 38 12-33 3-10 10-27 6-31 0-0 1-1 1-9 L2

Western Conference