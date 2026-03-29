NBA: Ο αποκλεισμός των Μπακς έριξε... φως στις ομάδες που θα βρεθούν στην post season

Bart Young/NBAE via Getty Images
Ο αποκλεισμός των Μπακς στο ματς κόντρα στους Σπερς ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τις 20 ομάδες σε Ανατολή και Δύση που θα «παλέψουν» στα play offs και play ins του NBA.

Οι Μπακς γνώρισαν ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο Μιλγουόκι, με τους Σπερς να περνούν εμφατικά από το Fiserv Forum με 127-95. H ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχασε κι επίσημα την επαφή της με τους βασικούς της στόχους και πλέον βρίσκεται οριστικά εκτός δεκάδας και Play-In.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή τους εκτός postseason για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2015-16. Τα «Ελάφια» στο 29-44, «σφραγίζοντας» μαθηματικά το τέλος των ελπίδων τους για συμμετοχή στα Playoffs, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μία δεκαετία.

Οι Μπακς ήταν η τελευταία ομάδα που διεκδικούσε (έστω και μαθηματικά) την παρουσία της στην post season, ωστόσο αφού κάτι τέτοιο δεν έγινε, το τοπίο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ξεκαθάρισε από τον Μάρτιο.

 

Οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στην post season του NBA

Όσον αφορά το φορμάτ, αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 10 ομάδες που προκρίνονται στην post season σε κάθε περιφέρεια, οι έξι εξασφαλίζουν απευθείας θέση στα play offs. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 10 συμμετέχουν στη φάση Play-In, προκειμένου να καθοριστούν οι δύο τελευταίες ομάδες που θα συμπληρώσουν την πρώτη οκτάδα.

Τα τελικά πλασαρίσματα στην 10άδα του πρωταθλήματος δεν έχουν καθοριστεί, γι' αυτό δεν μπορεί με ασφάλεια να γίνει λόγος για τα ζευγάρια που θα προκύψουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ξεκινώντας από τη συναρπαστική Δύση, που είναι γεμάτη ταλέντα, θα δούμε κατά σειρά με βάση την τωρινή βαθμολογία τους: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (58-16), Σαν Αντόνιο Σπερς (56-18), Λος Άντζελες Λέικερς (48-26), Ντένβερ Νάγκετς (47-28), Μινεσότα Τίμπεργουλβς (45-29), Χιούστον Ρόκετς (44-29), Φοίνιξ Σανς (41-33), Λος Άντζελες Κλίπερς (38-36), Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (37-38), Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (36-38).

Στην Ανατολή, με τους Μπακς εκτός πλάνου, οι ομάδές που θα ανταγωνιστούν είναι: Ντιτρόιτ Πίστονς (54-20), Μπόστον Σέλτικς (49-24), Νιου Γιορκ Νικς (48-26), Κλίβελαντ Καβαλίερς (46-28), Τορόντο Ράπτορς (41-32), Ατλάντα Χοκς (42-33), Φιλαδέλφεια Σίξερς (41-33), Ορλάντο Μάτζικ (39-34), Μαϊάμι Χιτ (39-35), Σάρλοτ Χόρνετς (39-35).

Eastern Conference

ΘέσηΟμάδαΝίκεςΉττες% ΝικώνGBCONFDIVHomeRoadNeutralOTLast10Streak
1Detroit Pistons5420.730--34-1210-428-925-111-02-28-2W2
2Boston Celtics4924.6714.530-149-526-1123-130-01-07-3W2
3New York Knicks4826.649631-1612-327-920-171-01-17-3L1
4Cleveland Cavaliers4628.622830-1810-524-1422-140-00-37-3W1
5Toronto Raptors4132.56212.529-164-1020-1621-160-02-25-5W1
6Atlanta Hawks4233.56012.523-228-622-1620-170-02-08-2W1
7Philadelphia 76ers4133.5541324-239-721-1720-160-04-37-3W2
8Orlando Magic3934.53414.524-239-722-1416-181-23-24-6W1
9Miami Heat3935.5271523-217-723-1416-210-01-04-6L1
10Charlotte Hornets3935.5271523-2311-519-1820-170-02-17-3L1
11Milwaukee Bucks2944.39724.520-279-616-2013-240-02-12-8L3
12Chicago Bulls2945.3922517-294-1118-2011-250-01-13-7L3
13Washington Wizards1756.23336.511-342-1211-266-300-00-31-9L1
14Brooklyn Nets1757.2303712-323-129-268-310-00-20-10L10
15Indiana Pacers1658.2163812-333-1010-276-310-01-11-9L2

Western Conference

ΘέσηΟμάδαΝίκεςΉττες% ΝικώνGBCONFDIVHomeRoadNeutralOTLast10Streak
1Oklahoma City Thunder5816.784--37-911-330-628-90-14-09-1W1
2San Antonio Spurs5618.757232-1412-328-727-111-01-09-1W8
3Los Angeles Lakers4826.6491030-168-724-1224-140-01-09-1W2
4Denver Nuggets4728.62711.529-168-523-1324-150-03-48-2W5
5Minnesota Timberwolves4529.6081328-219-725-1420-150-02-25-5L1
6Houston Rockets4429.60313.524-228-625-1019-190-01-75-5W1
7Phoenix Suns4133.5541726-2110-624-1517-180-01-14-6W1
8LA Clippers3836.5142022-238-621-1517-210-03-06-4W4
9Portland Trail Blazers3738.49321.525-217-820-1717-210-01-16-4L1
10Golden State Warriors3638.4862223-226-621-1515-230-03-24-6W3
11Memphis Grizzlies2549.3383319-296-913-2311-251-11-12-8W1
12New Orleans Pelicans2550.33333.516-307-816-229-280-01-45-5L4
13Dallas Mavericks2450.3243413-334-1114-2310-260-12-43-7W1
14Utah Jazz2154.28037.511-351-1313-258-290-03-21-9L5
15Sacramento Kings1956.25339.512-353-1013-256-310-02-14-6L3
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

