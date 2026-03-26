Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νέα ήττα των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς παρουσιάστηκαν αποδυναμωμένοι γνωρίζοντας ακόμη μία βαριά ήττα με 130-99 αυτή τη φορά από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, σε ένα παιχνίδι όπου η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής και τα «Ελάφια» δεν φάνηκαν ποτέ ανταγωνιστικά.

Όσον αφορά την κατάστασή του τοποθετήθηκε ο Ντοκ Ρίβερς μετά το φινάλε της αναμέτρησης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σημειώνει πρόοδο. Απλά, ακόμα δεν είναι υγιής».

Γενικότερα τα «Ελάφια» είχαν σκοπό να κρατήσουν στα πιτς τον «Greek Freak» για το υπόλοιπο της σεζόν με τον Έλληνα σταρ να δείχνει την αντίθεσή του, ενώ το μέρος του πήρε και η Ένωση Παικτών του NBA με τοποθέτησή της.

«Η Πολιτική Συμμετοχής Παικτών (Player Participation Policy) σχεδιάστηκε από τη λίγκα ώστε να διασφαλίζει την υπευθυνότητα των ομάδων και να εγγυάται ότι όταν ένας All-Star όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιής και έτοιμος να παίξει, βρίσκεται στο παρκέ. Δυστυχώς, οι πολιτικές κατά του tanking είναι τόσο αποτελεσματικές όσο και η εφαρμογή τους· οι φίλαθλοι, οι τηλεοπτικοί συνεργάτες και η ίδια η ακεραιότητα του παιχνιδιού θα συνεχίσουν να πλήττονται όσο η ιδιοκτησία των ομάδων μένει ανεξέλεγκτη. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το NBA για ουσιαστικές νέες προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν άμεσα και θα αποθαρρύνουν το tanking».