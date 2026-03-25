Aντετοκούνμπο: Οι Ρόκετς θα παλέψουν για τον Γιάννη το καλοκαίρι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς βρίσκονται σε ρήξη στις σχέσεις τους, καθώς ο Έλληνας σταρ, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τις ΗΠΑ, δεν συμφωνει με το αίτημα της ομάδας από το Μιλγουόκι να μην αγωνιστεί ο «Greek Freak» το υπόλοιπο της σεζόν.
Στο πλευρό του Έλληνα σταρ στάθηκε και η Ένωση Παικτών του NBA μέσω μηνύματός της. Τα ελάφια απογοητεύουν φέτος και ο Greek Freak ζει μια από τις πιο περίεργες σεζόν της καριέρας του.
Φαίνεται πως οι Ρόκετς τσεκάρουν τις εξελίξεις με το βλέμμα στην offseason. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Chris Mannix του Sports Illustrated, το Χιούστον θα κάνει σημαντική προσπάθεια για να πάρει τον Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι.
Οι Ρόκετς έχουν Κέβιν Ντουράντ, Αλπερέν Σενγκούν και Έιμεν Τόμπσον, αλλά και τον Τζαμπάρι Σμιθ. Ίσως κάποιος ή κάποιοι από αυτούς (πλην Ντουράντ) να θυσιαστούν στο πακέτο ανταλλαγής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.