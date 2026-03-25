Οι Ρόκετς φαίνεται πως έχουν βάλει στο... στόχαστρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την offseason που έρχεται.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς βρίσκονται σε ρήξη στις σχέσεις τους, καθώς ο Έλληνας σταρ, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τις ΗΠΑ, δεν συμφωνει με το αίτημα της ομάδας από το Μιλγουόκι να μην αγωνιστεί ο «Greek Freak» το υπόλοιπο της σεζόν.

Στο πλευρό του Έλληνα σταρ στάθηκε και η Ένωση Παικτών του NBA μέσω μηνύματός της. Τα ελάφια απογοητεύουν φέτος και ο Greek Freak ζει μια από τις πιο περίεργες σεζόν της καριέρας του.

Φαίνεται πως οι Ρόκετς τσεκάρουν τις εξελίξεις με το βλέμμα στην offseason. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Chris Mannix του Sports Illustrated, το Χιούστον θα κάνει σημαντική προσπάθεια για να πάρει τον Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι.

Οι Ρόκετς έχουν Κέβιν Ντουράντ, Αλπερέν Σενγκούν και Έιμεν Τόμπσον, αλλά και τον Τζαμπάρι Σμιθ. Ίσως κάποιος ή κάποιοι από αυτούς (πλην Ντουράντ) να θυσιαστούν στο πακέτο ανταλλαγής.