Με το αίμα να τρέχει από το σκισμένο του χείλος, ο Αλπερέν Σενγκούν δεν έκανε πίσω με ένα απίθανο μπλοκ στα τελευταία δευτερόλεπτα και κράτησε ζωντανούς τους Ρόκετς, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση χωρίς βέβαια να ολοκληρωθεί η ανατροπή.

Σε ένα από τα πιο τρελά φινάλε της σεζόν, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς γύρισαν από το πουθενά και λύγισαν τους Χιούστον Ρόκετς με 110-108 στην παράταση, ολοκληρώνοντας ένα απίθανο σερί 15-0 στα τελευταία λεπτά.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο σουτ 8,8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης και ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους. όλους μετά την ανάπαυλα, παίρνοντας πάνω του τις κρίσιμες κατοχές. Ο Γκομπέρ είχε 14 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Ριντ πρόσθεσε άλλους 14 με 13 ριμπάουντ, με τη Μινεσότα να δείχνει χαρακτήρα σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο. Από την άλλη, οι Ρόκετς πλήρωσαν την αδυναμία τους να «κλείσουν» το παιχνίδι, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα στην παράταση (13-0) και το απόλυτο στις βολές μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Το highlight του ματς όμως, το προσέφερε ο Αλπερέν Σενγκούν, όταν με εντυπωσιακό μπλοκ στον Ραντλ ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, έστειλε ουσιαστικά το ματς στον έξτρα χρόνο. Μάλιστα, από τη φάση αυτή αποκόμισε ένα σκίσιμο στο χείλος, ωστόσο η αυτοθυσία του δεν ήταν αρκετή για να πάρει η ομάδα του τη νίκη.