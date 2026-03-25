Μοράντ: Off για το υπόλοιπο της σεζόν

Μοράντ: Off για το υπόλοιπο της σεζόν

Νίκος Καρφής
Μοράντ
Χωρίς τον Τζα Μοράντ θα παίξουν μέχρι το τέλος της σεζόν οι Γκρίζλις.

Η σεζόν πάει από το κακό στο χειρότερο για τους Γκρίζλις. Το Μέμφις δεν θα έχει μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου τον ηγέτη του.

Ο Τζα Μοράντ θα μείνει στα... πιτς στη συνέχεια της σεζόν, αφού αντιμετωπίζει ένα θέμα στον αγκόνα και δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί. Οι Γκρίζλις παίζουν στα περισσότερα ματς με πολλές απουσίες βασικών παικτών τους.

Φέτος έχει 19.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 8.1 ασίστ κατά μέσο όρο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, με τις αρκούδες να μην προλαβαίνουν το play in της Δύσης αφού είναι στην 12η θέση της Δύσης με ρεκόρ 24-47.

