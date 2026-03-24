Κιντ για Πουλακίδα: «Σε πολύ υψηλό επίπεδο η προσπάθεια του»

Νίκος Καρφής
O Tζέισον Κιντ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζον Πουλακίδα.

Ματσάρα έγινε στο Ντάλας και τελικά οι Γουόριορς επικράτησαν στην παράταση των Μάβερικς με 137-131.

Το ματς είχε και ελληνικό ενδιαφέρον, αφού αγωνίστηκε ο Τζον Πουλακίδας. O 22χρονος περιφερειακός είχε 9 πόντους και 3/5 σουτ στα 12 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Επιπλέον μοίρασε και 3 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τζέισον Κιντ μίλησε για την εμφάνιση του παίκτη του και του... έβγαλε το καπέλο: «Ο Τζον ήταν καλός. Τα λεπτά του, το είδαμε στο Κλίβελαντ, ξαναβλέπουμε απόψε και σκέφτηκα, πέρα από το ότι δεν σουτάρει κάθε φορά, σκέφτηκα ότι η κίνησή του, η προσπάθειά του, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο… Και βοήθησε τους συμπαίκτες του».

     

    Φόρτωση BOLM...
     