Ο Μόουζες Μούντι στάθηκε άτυχος στο ματς των Γουόριορς με τους Μάβερικς.

Άτυχη στιγμή για τον Μόουζες Μούντι. Ο παίκτης των Γουόριορς έκλεψε τη μπάλα κόντρα στους Μάβερικς, έφυγε στον αιφνιδιασμό, αλλά εκεί που ετοιμαζόταν να καρφώσει τραυματίστηκε στο γόνατο.

Με φορείο βγήκε εκτός παρκέ, με τους συμπαίκτες του να βρίσκονται δίπλα του σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Οι Γουόριορς επικράτησαν με 137-131 στην παράταση, αλλά σίγουρα τη νίκη τους επισκίασε ο τραυματισμός του Μούντι.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ήταν εκεί για να δώσει κουράγιο. Οι πολεμιστές είναι μια ομάδα που έχουν πληγωθεί από σοβαρούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια.