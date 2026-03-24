Γουόριορς: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Μούντι
Άτυχη στιγμή για τον Μόουζες Μούντι. Ο παίκτης των Γουόριορς έκλεψε τη μπάλα κόντρα στους Μάβερικς, έφυγε στον αιφνιδιασμό, αλλά εκεί που ετοιμαζόταν να καρφώσει τραυματίστηκε στο γόνατο.
Με φορείο βγήκε εκτός παρκέ, με τους συμπαίκτες του να βρίσκονται δίπλα του σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Οι Γουόριορς επικράτησαν με 137-131 στην παράταση, αλλά σίγουρα τη νίκη τους επισκίασε ο τραυματισμός του Μούντι.
Ο Ντρέιμοντ Γκριν ήταν εκεί για να δώσει κουράγιο. Οι πολεμιστές είναι μια ομάδα που έχουν πληγωθεί από σοβαρούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια.
Draymond hugged Moses Moody as he was stretchered off the court after his injury 🫂😕— Bleacher Report (@BleacherReport) March 24, 2026
