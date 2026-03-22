Ντόνσιτς για Μπιτάτζε: «Μου είπε πως θα μου γ@@@σει την οικογένεια»

Ένταση είχαμε στο NBA με τους Ντόντσιτς και Μπιτάτζε να ανταλλάζουν μερικά... σέρβικ!

Ένταση είχαμε ανάμεσα σε Λούκα Ντόντσιτς και Γκόγκα Μπιτάτζε στο ματς των Λέικερς απέναντι στους Μάτζικ, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσουν μερικά… σέρβικα και να χρεώνονται με τεχνική ποινή.

«Σίγουρα ελπίζω να ακυρωθεί», δήλωσε ο Ντόντσιτς μετά το παιχνίδι Οι Λέικερς έχουν καταθέσει ένσταση) και συμπλήρωσε πως «Προφανώς απογοήτευσα την ομάδα μου παίρνοντας αυτή την τελευταία τεχνική. Αλλά ειλικρινά, δεν το ήθελα. Ο Μπιτάτζε μου είπε στη βολή ότι θα γ@@@σει όλη μου την οικογένεια. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αλλά ξέρω ότι πρέπει να γίνω καλύτερος. Οι συμπαίκτες μου, ξέρω ότι με στηρίζουν, οπότε τους απογοήτευσα σήμερα. Αλλά ελπίζω να ακυρωθεί».

Στους εν λόγω ισχυρισμούς απάντησε ο Γκόγκα Μπιτάτζε.

Ο Μπιτάτζε, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ESPN, είπε ότι ο Ντόντσιτς τον έβρισε πρώτος στα σερβικά και εκείνος απλώς επανέλαβε την ίδια βρισιά.

«Τρέφω απόλυτο σεβασμό για τον Λούκα και όσα έχει κάνει», είπε ο Μπιτάτζε. «Και σέβομαι πραγματικά την οικογένεια του καθενός. Από εκεί που έρχομαι, είναι ιερό θέμα. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο. Απλώς είπε κάποιες ακατάλληλες φράσεις στα σερβικά, που εγώ καταλαβαίνω γιατί έχω παίξει στη Σερβία.

Δεν ξέρω αν ήξερε ότι τον καταλάβαινα. Απλώς του το είπα πίσω. Δεν είχε καμία σχέση με την οικογένειά του ή με κανέναν. Την οικογένειά του τη σέβομαι πραγματικά».

Όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς ειπώθηκε, ο Μπιτάτζε απάντησε: «Είπε κάτι για τη μητέρα μου, κάτι πολύ ακατάλληλο. Δεν λέμε τέτοια πράγματα μέσα στο παιχνίδι… Οπότε απλώς επανέλαβα ό,τι μου είπε για τη μητέρα μου. Ήταν στη στιγμή. Άκουσα τι είπε και ένιωσα ότι έπρεπε να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Αν από τη δική του πλευρά ένιωσε ότι είπα κάτι υπερβολικό ή πέρασα τη γραμμή, ζητώ συγγνώμη σαν άντρας. Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν είπα κάτι πέρα από ό,τι είπε εκείνος».

Στην ένσταση των Λέικερς, σύμφωνα με πηγή στο ESPN, η ομάδα ζήτησε από τη λίγκα να εξετάσει τη φάση στο τέλος της τρίτης περιόδου και υποστήριξε ότι οι διαιτητές θα έπρεπε πρώτα να δώσουν προειδοποίηση.

Ο Ντόντσιτς έχει φτάσει τις 16 τεχνικές ποινές και σε δύο προηγούμενες σεζόν με τους Ντάλας Μάβερικς, με την 16η να ακυρώνεται και στις δύο περιπτώσεις.

Παρά την τεχνική ποινή και τα 2/13 σουτ στο δεύτερο ημίχρονο (0/7 τρίποντα), ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 33 πόντους και 8 ασίστ, ενώ οι Λέικερς διεύρυναν το σερί νικών τους στις εννέα συνεχόμενες.

Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με την ένσταση, οι Λέικερς κάθονται σε… αναμένα κάρβουνα, καθώς, σε περίπτωση που η απόφαση δεν αλλάξει, τότε ο Λούκα Ντόντσιτς θα χάσει το παιχνίδι που ακολουθεί για τους Λέικερς με αντιπάλους τους Ντιτρόιτ Πίστονς