Όλα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στο NBA.

Οι Μπακς, παρότι δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πήραν το διπλό μέσα στο Φοίνιξ, επικρατώντας των Σανς με 108-105.

Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τον Τέρνερ να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο για το 105-101 και τον Ρόλινς να σφραγίζει στη νίκη στην συνέχεια, ανεβάζοντας τους Μπακς στο 29-41.

Ο Ράιαν Ρόλινς με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 20 πρόσθεσε ο Κάιλ Κούζμα.

Για τους Σανς, που υποχώρησαν στο 39-32, ο Ντέβιν Μπούκερ βρέθηκε σε μέτρια βραδιά με 14 πόντους, αλλά 4/17 εντός παιδιάς, ενώ κορυφαίος ήταν ο Τζέιλεν Γκριν με 24 πόντους.

Γουίζαρντς-Θάντερ 111-132

ΟΙ Θάντερ δεν είχαν πρόβλημα απέναντι στην Γουάσινγκτον και πέρασαν με 111-132, ανεβαίνοντας στο 56-15.

Ο Σάι Γκίλτζεους Αλεξάντερ σταμάτησε στους 40 πόντους, ενώ από την άλλη ο Κουλιμπαλί είχε 21.

Χόρνετς-Γκρίζλις 124-101

Με τον Μπολ σε μεγάλα κέφια, οι Χόρνετς πήραν τη νίκη κόντρα στους Γκρίζλις με 124-101

Ο Μπολ σταμάτησε στους 29 πόντους και ήταν ο κορυφαίος των Χόρνετς που ανέβηκαν στο 37-34, με τον Σμολ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 17 πόντους και 7 ριμπάουν.

Πέλικανς-Καβς 106-111

ΟΙ Καβαλίερς πέρασαν από την έδρα των Πέλικανς με 106-111, ανεβαίνοντας στο 44-27, χάρη στο 35-18 που έτρεξαν στην τέταρτη περίοδο.

Ο Χάρντεν τα έκανε… όλα με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ 27 πρόσθεσε ο Ντόνοβαν Μίτσελ,

Για τους Πέλικανς, η 25ρα του Ζάιον Γουίλιαμσον δεν ήταν αρκετή.

Μάτζικ-Λέικερς 104-105

Ο Κέναρντ ήταν ο ήρωας των Λέικερς, με τον παίκτη του Λος Άντζελες να ευστοχεί στο 1’’ για την λήξη σε τρίποντο και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του, που ανέβηκε στο 46-25.

Τα πάντα κρίθηκαν στην εκπνοή, όπου ο Κέναρντ (13π.) σκόραρε για τρεις και «σκότωσε» τους Μάτζικ, σε ένα παιχνίδι που είχε λάμψει το άστρο του Ντόντσιτς, ο οποίος μέτρησε 33 πόντους, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Ο Μπανκέρο με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μάτζικ.

Χοκς-Γουόριορς 126-110

ΟΙ Γουόριορς για ακόμη ένα ματς δεν είχαν τον Στεφ Κάρι και οι Χοκς πέρασαν μια άνετη βραφιά απέναντί τους, επικρατώντας με 126-110.

Ο Ντάνιελς με 26 πόντους ήταν ό,τι καλύτερο είχαν οι Χοκς, ενώ από την άλλη ο Γουίλιαμς σταμάτησε στους 19.

Ρόκετς-Χιτ 123-122

Ο Τόμπσον ήταν ο από μηχανής Θεός για τους Ρόκετς, καθώς πήρε το ριμπάουντ από το χαμένο σουτ του Ντουράντ και ευστόχησε στην εκπνοή, δίνοντας τη νίκη στο Χιούστον απέναντι στους Χιτ.

Ο Ντουράντ μρ 27 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ οι 32 πόντοι και τα 21 ριμπάουντ του Μπαμ Αντεμπάγιο δεν ήταν αρκετά για τους Χιτ.

Σπερς-Πέισερς 134-119

Εύκολη δουλειά για τους Σπερς, οι οποίοι, χωρίς να… ιδρώσουν, πήραν τη νίκη απέναντι στους Πέισερς με 134-119.

Ο Βίκτος Γουεμπανιαμά με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, ενώ από την άλλη οι 25 πόντοι του Νέμπχαρτ δεν ήταν αρκετοί.

Μάβερικς-Κλίπερς 131-138

Ο Γκάρλαντ έκανε ματσάρα και οι Κλίπερς πήραν τη νίκη στην παράταση μέσα στο Ντάλας με 138-131.

Στους 41 πόντους και τις 11 ασίστ σταμάτησε ο Γκάρλαντ, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ δεν ήταν αρκετός.

Τζαζ-Σίξερς 116-126

Τέλος, διπλό είχαμε και για τους Σίξερς, που πέρασαν από τη Γιούτα με 116-126.

Σε τρομερή βραδιά ο Εντγκεκόμπε με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ οι 25 του Μπέιλι δεν ήταν αρκετοί για τους Τζαζ.