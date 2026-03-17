Ασταμάτητοι Λέικερς με Ντόντσιτς, διπλό για τους Γουόριορς του Γιούρτσεβεν

Λέικερς και Γουόριορς συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ.

Την έκτη σερί νίκη τους πέτυχαν οι Λέικερς που επικράτησαν με 100-92 των Ρόκετς. Έτσι πήγαν στο 43-25 για να ρίξουν στο 41-25 το Χιούστον. Μεγάλο ματς ο Λούκα Ντόντσιτς με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ o ΛεΜπρόν είχε 18 πόντους με 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Σμιθ είχε 22 πόντους, ο Τόμπσον 19 πόντους με 12 ριμπάουντ και ο Ντουράντ τελείωσε με 18 πόντους. Από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη λίγκα οι λιμνάνθρωποι.

Διπλό οι πολεμιστές, έπαιξε ελάχιστα ο Γιούρτσεβεν

Οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-117 των Γουίζαρντς, με τον Γιούρτσεβεν να κάνει τη δεύτερη συμμετοχή του μετά την επιστροφή του στο ΝΒΑ. Έμεινε στο παρκέ για 2 λεπτά και είχε 2 πόντους και 1 ασίστ.



O Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους νικητές, με τον Γιάνγκ να μετρά για τους Ουίζαρντς, 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ράιλι και Κουλιμπαλί είχαν κι εκείνοι από 21 πόντους.