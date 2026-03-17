Ασταμάτητοι Λέικερς με Ντόντσιτς, διπλό για τους Γουόριορς του Γιούρτσεβεν
Την έκτη σερί νίκη τους πέτυχαν οι Λέικερς που επικράτησαν με 100-92 των Ρόκετς. Έτσι πήγαν στο 43-25 για να ρίξουν στο 41-25 το Χιούστον. Μεγάλο ματς ο Λούκα Ντόντσιτς με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ o ΛεΜπρόν είχε 18 πόντους με 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά ο Σμιθ είχε 22 πόντους, ο Τόμπσον 19 πόντους με 12 ριμπάουντ και ο Ντουράντ τελείωσε με 18 πόντους. Από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη λίγκα οι λιμνάνθρωποι.
Διπλό οι πολεμιστές, έπαιξε ελάχιστα ο Γιούρτσεβεν
Οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-117 των Γουίζαρντς, με τον Γιούρτσεβεν να κάνει τη δεύτερη συμμετοχή του μετά την επιστροφή του στο ΝΒΑ. Έμεινε στο παρκέ για 2 λεπτά και είχε 2 πόντους και 1 ασίστ.
O Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους νικητές, με τον Γιάνγκ να μετρά για τους Ουίζαρντς, 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ράιλι και Κουλιμπαλί είχαν κι εκείνοι από 21 πόντους.
