Σπερς - Θάντερ: Τριποντάρα Γουεμπανιάμα από το κέντρο at the buzzer (vid)
Εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους οι Σπερς. Το Σαν Αντόνιο δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-2 στη σειρά των τελικών Δύσης. Επικράτησε εύκολα με 103-82 των Θάντερ και έτσι θα πάει με ψυχολογία στην Οκλάχομα για το πέμπτο ματς.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ δείχνοντας ξανά την κλάση του. Μάλιστα χάρισε και τη φάση του ματς.
Πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου και το... μπουμπούνισε από το κέντρο τρελαίνοντας τους φιλάθλους του Σαν Αντόνιο.
Απολαύστε την τρίποντη... βόμβα του
WEMBY FROM HALF COURT WHY NOT LET IT FLYYYY 🔥🔥🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) May 25, 2026
(via @NBA) pic.twitter.com/La68baYj29
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.