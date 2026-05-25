Ο Βίκτορτ Γουεμπανιάμα ευστόχησε σε ένα τρελό τρίποντο από το κέντρο στο τέλος της 2ης περιόδου κόντρα στους Θάντερ.

Εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους οι Σπερς. Το Σαν Αντόνιο δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-2 στη σειρά των τελικών Δύσης. Επικράτησε εύκολα με 103-82 των Θάντερ και έτσι θα πάει με ψυχολογία στην Οκλάχομα για το πέμπτο ματς.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ δείχνοντας ξανά την κλάση του. Μάλιστα χάρισε και τη φάση του ματς.

Πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου και το... μπουμπούνισε από το κέντρο τρελαίνοντας τους φιλάθλους του Σαν Αντόνιο.

Απολαύστε την τρίποντη... βόμβα του