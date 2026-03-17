Το NBA και η Coca Cola ανακοίνωσαν μια παγκόσμια συνεργασία marketing με τη sprite να είναι ως oficial Global Soft Drink Partner.

Μία νέα συνεργασία ανακοίνωσε το ΝΒΑ που έρχεται να επαναφέρει μια παλιά σύνδεση της διοργάνωσης με τη Coca Cola, έπειτα από το 1986.

Κέρι Τάτλοκ η , EVP Global Marketing Partnerships and Media του NBA στις δηλώσεις της ανέφερε:

«Η Sprite ήταν πάντα μια μάρκα που τιμά την ατομικότητα και την αυτοέκφραση, αξίες που βρίσκουν βαθιά απήχηση στους φιλάθλους του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ξανά τη Sprite στην οικογένεια του NBA και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε νέους τρόπους με τους οποίους οι φίλαθλοι θα μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του παιχνιδιού».

«Το μπάσκετ είναι στο επίκεντρο του DNA της Sprite», δήλωσε ο Μανόλο Αρρόβο EVP και Global Chief Marketing Officer της Coca-Cola Company.

«Η επανένωση με το NBA έχει να κάνει με τη συν-δημιουργία του μέλλοντος – το πειραματισμό με νέες εμπειρίες για τους φιλάθλους, την εξερεύνηση αναδυόμενων format και τη σύνδεση με την επόμενη γενιά όπου και αν βρίσκεται. Το μπάσκετ δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι· μια παγκόσμια πολιτιστική δύναμη και η Sprite, μαζί με το NBA, θα συμβάλει στη δημιουργία των στιγμών και των αναμνήσεων που το τροφοδοτούν».

Ενισχύοντας τη δέσμευσή της προς τους αθλητές που ενσαρκώνουν την τολμηρή αυθεντικότητα και την ατομικότητα, η Sprite συνεχίζει να χτίζει πάνω στην υπάρχουσα σχέση της με τον MVP του 2026 NBA All-Star Game MVP, Άντονι Έντουραντς.

Ο Έντουραντς αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά παγκόσμιων αστέρων, η επιρροή των οποίων εκτείνεται πέρα από το γήπεδο, καθιστώντας τον φυσικό συνεργάτη για τη Sprite.

Ο γκαρντ των Τίμπεργουλβς είπε:

«Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι η Sprite ήταν πάντα μια μάρκα που σε ωθεί να κάνεις τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο»,

Οι φίλαθλοι θα απολαύσουν νέες εμπειρίες, σειρές και πρωτότυπο περιεχόμενο για τις πλατφόρμες του NBA, όπως επίσης και αποκλειστικές προσφορές.