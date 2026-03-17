Δείτε τι έκανε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στη νίκη των Γουόριορς επί των Γουίζαρντς.

Οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-117 των Γουίζαρντς συνεχίζοντας τη μάχη που δίνουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο play in της Δύσης. O Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους νικητές.

Την δεύτερη του συμμετοχή με τη φανέλα των πολεμιστών μετά την επιστροφή του στο ΝΒΑ, έκανε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού δεν πήρε πολύ χρόνο από τον Στιβ Κερ, αλλά πρόλαβε να σκοράρει. Πάντως πρωταγωνίστησε και σε μια περίεργη φάση, αφού πήγε να μαζέψει τη μπάλα μαζί με τον Ποτζιέμσκι και πέτυχαν αυτοκαλάθι!

Είχε 2 πόντους και 1 ασίστ στα 2 λεπτά που πάτησε παρκέ. Στη θέση του πάντως είναι δύσκολο να βρει χρόνο, αφού υπάρχουν οι Γκριν και Πορζίνγκις. Χόρφορντ και Ποστ που προσφέρουν στη θέση «5» βρίσκονται στα πιτς αυτή τη στιγμή.