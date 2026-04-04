Μπακς στο NBA: «Ο Αντετοκούνμπο αρνήθηκε να παίξει σε προπονητικό 3-on-3!» – Δηλώνει υγιής ο Γιάννης
Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στα όριά της φού το NBA αποφάσισε να διερευνήσει την κατάσταση και τις συνθήκες γύρω από τις οποίες τα «Ελάφια» τον κρατούν εκτός δράσης ως το φινάλε της regular season.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το ρεπορτάζ τους Σαμς Σαράνια, οι Μπακς ενημέρωσαν το NBA ότι ο Αντετοκούνμπο αρνήθηκε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε προπονητικό 3-on-3, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου επιστροφής από τον τραυματισμό στο γόνατο στα μέσα Μαρτίου! Την ίδια στιγμή, ο Greek Freak φέρεται να ενημέρωσε τη λίγκα ότι είναι αρκετά υγιής για να επιστρέψει στη δράση.
Ο Αντετοκούνμπο υποστηρίζει σε κάθε ευκαιρία ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ωστόσο οι Μπακς εξακολουθούν να τον κρατούν εκτός, καθώς θέλουν να τον προστατεύσουν ενόψει πιθανής ανταλλαγής το καλοκαίρι, κάτι που τον βρίσκει πλήρως αντίθετο. Πλέον μετρά δέκα διαδοχικές απουσίες λόγω υπερέκτασης στο αριστερό γόνατο και οστικού οιδήματος, με την τελευταία του εμφάνιση να χρονολογείται στις 15 Μαρτίου.
Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε σχετικά: «Είμαι υγιής. Δεν μου αρέσει όταν με αναγκάζουν να κάνω πράγματα αντίθετα με τη φύση μου. Είμαι παίκτης. Πληρώνομαι για να παίζω. Ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε; Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν προσβολή για μένα. Οπότε, δεν ξέρω πού θα πάει η σχέση από εκεί και πέρα».
The Bucks have told NBA investigators that Giannis Antetokounmpo declined the opportunity to play 3-on-3 scrimmages as part of return protocol from a mid-March knee injury, per ESPN sources. Antetokounmpo told the league he is healthy enough to resume action. https://t.co/fNDC0pzzRo— Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2026
