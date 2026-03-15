Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παρόλο που έχει κλείσει τα 41 του χρόνια δεν φοβάται ακόμα να κάνει «βουτιές» στο παρκέ, για να σώσει μία κατοχή.

Η αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νάγκετς τα είχε όλα! Buzzer Beater στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, νικητήριο σουτ στο τέλος, αλλά και... βουτιά από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Παρά τα 41 του χρόνια ο «βασιλιάς» δεν δίστασε να «βουτήξει» στο παρκέ, προκειμένου να σώσει την κατοχή. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από άστοχο σουτ, ο ΛεΜπρόν Τζειμς στην προσπάθειά του να κατεβάσει το ριμπάουντ, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή «βουτιά» στο παρκέ για να μη χάσει η ομάδα του την μπάλα, στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας.

Η αυτοθυσία του Τζέιμς δείχνει πως παρά τα 41 του χρόνια και την 23η σεζόν του στο NBA, κάνει ακόμα ότι περνάει από το χέρι του, έτσι ώστε να κερδίσει η ομάδα του.

Μάλιστα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής των Λέικερς Τζέι - Τζέι Ρέντικ αναφέρθηκε στο γεγονός λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Του είπα μετά το παιχνίδι, σε 23 χρόνια που σε έβλεπα να παίζεις στο ΝΒΑ, και τα τρία χρόνια που σε παρακολούθησα να παίζεις στο γυμνάσιο, δεν σε είδα ποτέ να κάνεις μια πλήρους "βουτιά" τέτοιας διάρκειας»

Οι Λέικερς τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στην παράταση, έπειτα από καλάθι του Λούκα Ντόντσιτς στο φινάλε.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο ΛεΜπρόν μετράει μέσο όσο 21.4 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ανά παιχνίδι.

Δείτε τη «βουτιά» του ΛεΜπρόν: