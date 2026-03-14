Οι Μπακς ηττήθηκαν με 122-99 από τους Χοκς (9 σερί νίκες) σε ματς που δεν είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δυσκολεύει το play in για το Μιλγουόκι.

Τους έχει πάρει από κάτω τους Μπακς το τελευταίο διάστημα και δεν μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη ούτε κόντρα στην Ατλάντα. Οι Χοκς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 122-99. Το Μιλγουόκι που αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετρά πλέον 4 σερί ήττες και βρίσκεται στο 27-39.

Οι νικητές αύξησαν τις πιθανότητες τους για το play in και έχουν πλέον 36 νίκες και 31 ήττες, δείχνοντας καλά στοιχεία σε άλλο ένα παιχνίδι. Έφτασαν τις 9 σερί νίκες και είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στη λίγκα.

Have a day CJ ☀️



7 3PM & 30 PTS 🔥 pic.twitter.com/TMw4YwrqML — Atlanta HaWWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 14, 2026

Πρώτος σκόρερ της Ατλάντα ο ΜακΚόλουμ με 30 πόντους, ενώ ο εκπληκτικός φέτος Τζόνσον είχε 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ για άλλο ένα triple double φέτος. Από την πλευρά των ηττημένων ο Ρόλινς είχε 22 πόντους και 8 ασίστ και ο Πόρτερ πρόσθεσε 18 με 7 ασίστ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησε παρκέ για 3 λεπτά και είχε 1 μπλοκ και 1 ριμπάουντ.

Με 12/37 τρίποντα τελείωσαν την αναμέτρηση τα ελάφια, τα οποία δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να τρέξουν σερί νικών το επόμενο διάστημα για να έχουν κάποιες ελπίδες για το play in. Στο 34-33 είναι οι 10οι στην Ανατολή, Χόρνετς.

Χοκς - Μπακς: Το ματς

JJ so strong in transition 💪 pic.twitter.com/CTN2S2hBQk March 14, 2026

O Ρόλινς προσπαθούσε να κρατήσει κοντά τους Μπακς και τελείωσε το ημίχρονο στους 15 πόντους, με τα ελάφια να βρίσκονται πίσω με 60-52 και να μην μπορούν να πλησιάσουν σε απόσταση βολής.

Τα γεράκια πάτησαν το γκάζι στο τρίτο δωδεκάλεπτο και με τον Ντάνιελς ξέφυγαν με 80-65. Ο Λαντέιλ έγραψε το 100-80 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τους Μπακς να μην μπορούν να επιστρέψουν στο ματς.

Οι Χοκς έλεγξαν την διαφορά, δεν απειλήθηκαν και πήραν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο play in της Ανατολής με το 9ο σερί ροζ φύλλο αγώνα.

Tα δωδεκάλεπτα: 31-30, 60-52, 95-78, 122-99