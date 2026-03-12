Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην G-League, πετυχαίνοντας νέο double-double.

Μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο του στην G-League με τη θυγατρική των Ρόκετς, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν συνεχίζει να... καλπάζει στα παρκέ της Αμερικής.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος σέντερ στη δεύτερη εμφάνισή του με τους Βάιπερς, σημείωσε νέο double-double, πετυχαίνοντας 11 πόντους (4/14 σουτ, 2/2 βολές), ενώ είχε και 14 ριμπάουντ εκ των οποίων τα έξι επιθετικά. Παρά την τρομερή του απόδοση στην αναμέτρηση η ομάδα του δεν κατάφερε να φύγει νικήτρια και ηττήθηκε από τη θυγατρική των Σπερς με 94-86.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού φαίνεται πως βρίσκει και πάλι τα πατήματά του, καθώς σε δύο αναμετρήσεις στην G-League, έχει ήδη μέσο όσο 16,3 πόντους και 14 ριμπάουντ!

Στην καριέρα του με τους «πράσινους» φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε 40 αναμετρήσεις στην EuroLeague, μετρώντας μέσο όσο 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στα 17.3 αγωνιστικά λεπτά που πατούσε παρκέ.

Ενώ σε 10 αναμετρήσεις στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε μ.ο 10.9 πόντους και 5.9 ριμπάουντ σε 16:52 λεπτά συμμετοχής.