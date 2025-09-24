Ο Ζάιον Γουίλιαμσον σόκαρε όλον τον μπασκετικό κόσμο με τη μεταμόρφωσή του. Η εικόνα του άλλαξε 180 μοίρες και δίνει ελπίδες τόσο στους Πέλικανς για μία καλή σεζόν, όσο και στον ίδιο για να μπει στη συζήτηση του νέου MVP.

Έξι χρόνια τώρα, οι Πέλικανς ζουν με το ίδιο ερώτημα να τους ταλαιπωρει. «Σε τι κατάσταση θα είναι ο Ζάιον Γουίλιαμσον;». Από το 2019 που μπήκε στο ΝΒΑ ως Νο1 του Draft, η κουβέντα γύρω από εκείνον δεν περιορίστηκε ποτέ στο ταλέντο του, αλλά πάντα αφορούσε και το σώμα του. Τραυματισμοί στα γόνατα, στα πόδια, στους δικεφάλους μηριαίους και πάνω απ’ όλα ένα κορμί που έμοιαζε να τον κρατά πίσω, αντί να τον σπρώχνει μπροστά.

Το φετινό καλοκαίρι, όμως, έφερε μια αλλαγή που δεν περίμενε κανείς και φυσικά δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη. Ο Γουίλιαμσον εμφανίστηκε στο ξεκίνημα της σεζόν αισθητά πιο ελαφρύς, πιο γυμνασμένος, πιο έτοιμος. Όπως συνέβη με τον Λούκα Ντόντσιτς πριν λίγους μήνες που έχασε σχεδόν 16 κιλά, έτσι και τώρα η απώλεια κιλών έχει δημιουργήσει ενθουσιασμό. Ο ίδιος το παραδέχτηκε στη media day ότι για πρώτη φορά μετά τα σχολικά και φοιτητικά του χρόνια νιώθει πραγματικά καλά στο κορμί του.

«Καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα με πυγμαχία, πολλές προπονήσεις σε γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά και διάφορες διαφορετικές ασκήσεις», είπε ο ίδιος. «Και εκείνη την περίοδο πέρσι, ένιωσα μια πραγματική αλλαγή στο σώμα μου. Κοίταξα τον προπονητή μου και του είπα: “Φίλε, είναι ωραίο να νιώθεις καλά”. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι από το λύκειο ή το κολέγιο — να μπαίνω σε γυμναστήριο και να νιώθω καλά».

Δούλεψε όλο το καλοκαίρι με ειδικό πρόγραμμα, μπαίνοντας σε μια διαδικασία που έμοιαζε περισσότερο με… restart καριέρας. Το αποτέλεσμα δεν φαίνεται μόνο στη σιλουέτα, αλλά και στη διάθεση: πιο αφοσιωμένος, πιο αισιόδοξος, πιο δεμένος με την ομάδα. Οι σχέσεις του με τη διοίκηση βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους και ο ίδιος μιλά πλέον με αυτοπεποίθηση για την ευθύνη που νιώθει.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως η Νέα Ορλεάνη έχει ξαναδεί το έργο. Ο Γουίλιαμσον έχει αγωνιστεί σε λιγότερα από τα μισά ματς της κανονικής περιόδου στην καριέρα του, με μια ολόκληρη σεζόν χαμένη. Παρ’ όλα αυτά, όταν είναι στο παρκέ, θυμίζει γιατί θεωρείται μοναδικός: σχεδόν 25 πόντοι, πάνω από 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και απίθανα ποσοστά.

Και κάπου εδώ γεννιέται η μεγάλη ερώτηση. Με την τεράστια αλλαγή στη φυσική του κατάσταση,θεωρείται βασικός υποψήφιος στη δεκάδα για το βραβείο MVP φέτος. Η απώλεια βάρους αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για να βγει επιτέλους στο παρκέ αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός δύναμης και ταλέντου που περιμένει όλο το ΝΒΑ από το 2019.

«Καθίσαμε και μιλήσαμε σαν άντρες. Με αγκάλιασαν. Τους είπα απλά: “Δεν θα σας απογοητεύσω”. Αν με πιστεύουν τόσο πολύ, αυτό με βοηθάει πολύ. Και όπως είπα, σε αυτές τις συζητήσεις μου ξεκαθάρισαν ότι θα με κρατούν υπόλογο. Αλλά μαζί με την ευθύνη, μου δίνουν και πολλές αρμοδιότητες. Και είμαι εδώ γι’ αυτό», τόνισε.