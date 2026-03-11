Αντεμπάγιο: Το βίντεο από το ΙΣΤΟΡΙΚΟ παιχνίδι των 83 πόντων!
Κι όμως είναι αλήθεια! Όσο και να ακούγεται απίστευτο, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σημείωσε την 2η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA πετυχαίνοντας 83 πόντους σ' ένα παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα στη νίκη των Χιτ επί των Γουίζαρντς με 150-129.
Ο 29χρονος σέντερ έκανε πράγματα και θαύματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς ξεπέρασε τους 81 πόντους του Κόμπι Μπράιαντ από τον Ιανουάριο του 2006, ενώ πλησίασε σε απόσταση 17 πόντων την «στοιχειωμένη» 100άρα του Γουίλ Τσάμπερλεϊν από τον Μάρτιο του 1962.
Στα 42 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε λοιπόν, 83 πόντους με 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 36/43 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 5 λάθη.
Συγκεκριμένα σημείωσε 31 πόντους στην 1η περίοδο, 12 πόντους στην 2η περίοδο, 19 πόντους στην 3η περίοδο και άλλους 21 πόντους στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.
Δείτε το βίντεο με τους 83 πόντους του Μπαμ Αντεμπάγιο
