Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Η τριποντάρα νίκης που... φώναξε MVP
Σε ματσάρα στη Οκλαχόμα οι Θάντερ επικράτησαν με 129-126. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με τριποντάρα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του δεν άφησε να χαρεί τον Νίκολα Γιόκιτς που πέτυχε triple double και 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ.
O SGA μάλιστα έγραψε ιστορία αφού... έπιασε τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και έχει μαζί με εκείνον το ρεκόρ των συνεχόμενων ματς στο ΝΒΑ με 20+ πόντους.
Ο Καναδός σταρ εκτέλεσε άψογα και έριξε στο καναβάτσο τους Νάγκετς, ένα καλάθι που αυξάνει και τις πιθανότητες του για το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ. Άλλωστε οι Θάντερ έχουν το κορυφαίο ρεκορ στη λίγκα και εκείνος εντυπωσιάζει με 31.6 πόντους, 6.4 ασίστ και 4.4 ριμπάουντ σε άλλη μια μαγική σεζόν. Θα ψάξει το back to back πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα.
THIS ANGLE OF SGA'S GAME WINNER 🤯🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2026
(via @jbryanporter) pic.twitter.com/nhT8miSPB2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.