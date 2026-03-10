Aπολαύστε το νικητήριο καλάθι του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κόντρα στους Νάγκετς.

Σε ματσάρα στη Οκλαχόμα οι Θάντερ επικράτησαν με 129-126. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με τριποντάρα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του δεν άφησε να χαρεί τον Νίκολα Γιόκιτς που πέτυχε triple double και 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

O SGA μάλιστα έγραψε ιστορία αφού... έπιασε τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και έχει μαζί με εκείνον το ρεκόρ των συνεχόμενων ματς στο ΝΒΑ με 20+ πόντους.

Ο Καναδός σταρ εκτέλεσε άψογα και έριξε στο καναβάτσο τους Νάγκετς, ένα καλάθι που αυξάνει και τις πιθανότητες του για το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ. Άλλωστε οι Θάντερ έχουν το κορυφαίο ρεκορ στη λίγκα και εκείνος εντυπωσιάζει με 31.6 πόντους, 6.4 ασίστ και 4.4 ριμπάουντ σε άλλη μια μαγική σεζόν. Θα ψάξει το back to back πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα.