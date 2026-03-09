Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζουν με σπασμένα τα φρένα και άρχισαν να «φλερτάρουν» με την 1η θέση στην Δύση, την ώρα που οι Πίστονς είδαν τους Σέλτικς να τους πλησιάζουν.

Μετά την εύκολη νίκη των Σπερς επί των Ρόκετς με 145-120 έφτασαν στο 47-17 ρεκόρ και πλησίασαν σε απόσταση τριών νικών τους πρωτοπόρους στην Δύση, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ οι οποίοι βρίσκονται στο 50-15 και εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα.

Στην Ανατολή οι Σέλτικς (43-21) επικράτησαν εκτός έδρας των Καβαλίερς και πλησίασαν με τη σειρά τους, τους Ντιτρόιτ Πίστονς (45-18) στις δύο νίκες. Όσον αφορά τους Μπακς; Μετά τη νέα τους ήττα, αυτήν την φορά από τους Ορλάντο Μάτζικ, έμειναν στο 27-36 ρεκόρ και απέχουν πέντε νίκες από την 10η θέση που οδηγεί στο Play-In.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Ανατολική Περιφέρεια

Πίστονς 45-18 Σέλτικς 43-21 Νικς 41-24 Καβαλίερς 39-25 Ράπτορς 36-27 Μάτζικ 35-28 Χιτ 36-29 Σίξερς 34-29 Χοκς 33-31 Χόρνετς 32-33 Μπακς 27-36 Μπουλς 26-38 Νετς 16-47 Γουίζαρντς 16-47 Πέισερς 15-49

Δυτική Περιφέρεια