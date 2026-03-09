Η βαθμολογία στο NBA: «Φλερτάρουν» με την κορυφή οι Σπερς, παραμένουν εκτός Play-In οι Μπακς
Μετά την εύκολη νίκη των Σπερς επί των Ρόκετς με 145-120 έφτασαν στο 47-17 ρεκόρ και πλησίασαν σε απόσταση τριών νικών τους πρωτοπόρους στην Δύση, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ οι οποίοι βρίσκονται στο 50-15 και εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα.
Στην Ανατολή οι Σέλτικς (43-21) επικράτησαν εκτός έδρας των Καβαλίερς και πλησίασαν με τη σειρά τους, τους Ντιτρόιτ Πίστονς (45-18) στις δύο νίκες. Όσον αφορά τους Μπακς; Μετά τη νέα τους ήττα, αυτήν την φορά από τους Ορλάντο Μάτζικ, έμειναν στο 27-36 ρεκόρ και απέχουν πέντε νίκες από την 10η θέση που οδηγεί στο Play-In.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
- Καβαλίερς - Σέλτικς 98-109
- Λέικερς - Νικς 110-97
- Χιτ - Πίστονς 121-110
- Ράπτορς - Μάβερικς 122-92
- Πέλικανς - Γουίζαρντς 138-118
- Μπακς - Μάτζικ 91-130
- Σπερς - Ρόκετς 145-120
- Μπλέιζερς - Πέισερς 131-111
- Κινγκς - Μπουλς 126-110
- Σανς - Χόρνετς 111-99
Ανατολική Περιφέρεια
- Πίστονς 45-18
- Σέλτικς 43-21
- Νικς 41-24
- Καβαλίερς 39-25
- Ράπτορς 36-27
- Μάτζικ 35-28
- Χιτ 36-29
- Σίξερς 34-29
- Χοκς 33-31
- Χόρνετς 32-33
- Μπακς 27-36
- Μπουλς 26-38
- Νετς 16-47
- Γουίζαρντς 16-47
- Πέισερς 15-49
Δυτική Περιφέρεια
- Θάντερ 50-15
- Σπερς 47-17
- Τίμπεργουλβς 40-24
- Ρόκετς 39-24
- Λέικερς 39-25
- Νάγκετς 39-25
- Σανς 37-27
- Γουόριορς 32-31
- Κλίπερς 31-32
- Μπλέιζερς 31-24
- Γκρίζλις 23-39
- Μάβερικς 21-43
- Πέλικανς 21-45
- Τζαζ 19-45
- Κινγκς 15-50
