Ο Τζέιμς Χάρντεν θα πλαισιώσει τον Ντόνοβαν Μίτσελ στους Καβαλίερς και σχολίασε το trade που τον έστειλε στο Κλίβελαντ.

Οι Κλίπερς έστειλαν τον Τζέιμς Χάρντεν στους Καβαλίερς για τον Ντάριους Γκάρλαντ και ένα pick β' γύρου. Στα 36 του χρόνια, ο «Μούσιας» μέτρησε φέτος 25.4 πόντους, 8.1 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ σε 44 συμμετοχές με τους Καλιφορνέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην ένατη θέση της κατάταξης στη Δύση, με ρεκόρ 23-26.

Πλέον θα παλέψει για το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του στο πλευρό του Ντόνοβαν Μίτσελ, σχολιάζοντας τη μετακίνησή του στην Ανατολή: «Στη ζωή, και όχι μόνο στο μπάσκετ, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλεις, υπάρχουν τρόποι να τελειώνουν οι σχέσεις χωρίς να χρειάζεται να πληγώσει ο ένας τον άλλον. Ίσως απλώς δεν βλέπαμε κοινό μέλλον. Σέβομαι τον Στιβ, τον Λόρενς και τον Τάιρον Λου, γιατί δεν με έφεραν σε δύσκολη θέση όσο όλοι οι άλλοι προσπάθησαν να το κάνουν να φαίνεται έτσι.

Δεν ήθελα να νιώθω ότι κρατάω τους Κλίπερς πίσω στο μέλλον τους. Ήθελα πραγματικά να έχουν την ευκαιρία να ανασυγκροτηθούν και να αποκτήσουν draft picks. Στο Κλίβελαντ βλέπω μια ευκαιρία να νικήσω στην Ανατολή, έχουν πολύ καλή ομάδα, προπονητικό επιτελείο και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, όσο και αν ήθελα να μείνω στο Λος Άντζελες και να το παλέψω... Δεν έχω κερδίσει ποτέ πρωτάθλημα και πιστεύω ότι εδώ έχουμε λίγο καλύτερες πιθανότητες.

Πέρασαν απίστευτα δυόμισι χρόνια. Δεν φτάσαμε όλους τους στόχους που θέλαμε, αλλά νομίζω ότι δημιουργήσαμε υπέροχες αναμνήσεις. Στο τέλος της ημέρας, είναι μια δουλειά και πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές πήραν αυτό που ήθελαν, βρίσκονται σε καλό σημείο και είναι πολύ ευχαριστημένοι. Είμαι ενθουσιασμένος για το Κλίβελαντ, συνεχίζω να κυνηγάω το πρώτο μου πρωτάθλημα και θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να νικήσω».

Ο Χάρντεν μπήκε στο NBA το 2009 ως Νο. 3 του Draft από την Οκλαχόμα και αγωνίστηκε διαδοχικά στους Θάντερ (2009-2012), Ρόκετς (2012-2021), Νετς (2021/22), Σίξερς (2022/23) και Κλίπερς, χωρίς ωστόσο να έχει κατακτήσει το πολυπόθητο πρωτάθλημα. Το 2018 αναδείχθηκε MVP της regular season, έχει συμμετάσχει σε 11 All-Star Game, ενώ για τρεις συνεχόμενες χρονιές (2018-2020) αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο NBA.