Οι Πέλικανς επικράτησαν με 105-115 των Τζαζ στη Γιούτα, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Τη νίκη με 105-115 πανηγύρισαν οι Πέλικανς επί των Τζαζ, στο ματς όπου οι φιλοξενούμενοι είδαν τον Ζάιον Γουίλιαμσον να αποχωρεί τραυματίας από την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το παιχνίδι και πήγε στα αποδυτήρια στις αρχές της δεύτερης περιόδου με ενοχλήσεις στον δεξί του αστράγαλο. Πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 11 λεπτά όπου πέτυχε τέσσερις πόντους, με την κατάστασή του να μην είναι σοβαρή όπου δήλωσε ο υπηρεσιακός τεχνικός των Πέλικανς μετά την αναμέτρηση, λέγοντας χαρακτηριστικά «γύρισε ελαφρά τον αστράγαλό του».

Η ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη κατάφερε τελικά να... αποδράσει, με «όπλο» της τα ριμπάουντ που κέρδισε έναντι των αντιπάλων της (40-58).

Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ο Μπέι που τελείωσε τον αγώνα με 24, ενώ για τους Τζαζ ο Κόλιερ πέτυχε 21.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-27, 40-65, 73-89, 105-115