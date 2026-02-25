Φάσεις για όλα τα γούστα στο TOP 10 του ΝΒΑ.

Για άλλη μια φορά υπάρχουν πολλές εντυπωσιακές φάσεις στο TOP 10 του ΝΒΑ. Οι άνθρωποι της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη επέλεξαν τις δέκα καλύτερες φάσεις της βραδιάς και τα καρφώματα κλέβουν την παράσταση.

Στο Νο.4 βρίσκεται ο φοβερός και τρομερός Μίτσελ με την τρελή πτήση του. Στο Νο.3 συναντάμε τον ΜακΝτάνιελς και την bounce pass στον... εαυτό του για να καρφώσει.

Πιο πάνω ο Ζάιον Γουίλιαμσον που αψηφά τη βαρύτητα και καρφώνει με λύσσα θυμίζοντας κάτι από τα... παλιά. Το όνομα των Πέλικανς δεν τον βοηθά να μένει στο προσκήνιο για πολύ καιρό. Και κορυφή για τον ιπτάμενο Μέλτον.