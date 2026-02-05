NBA Trade Deadline 2026: Στους Νικς ο Αλβαράδο
Ο Χοσέ Αλβαράδο αποχωρεί από τους Πέλικανς έπειτα από μια τετραετία στη Νέα Ορλεάνη, καθώς παραχωρήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Νιου Γιορκ Νικς.
Ο 27χρονος πόιντ γκαρντ μέτρησε φέτος 10.3 πόντους, 4.6 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ σε 53 συμμετοχές με τους Πέλικανς. Σε 224 αγώνες κανονικής περιόδου με τη Νέα Ορλεάνη, είχε κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, παραμένοντας στο παρκέ για 19.5 λεπτά ανά αγώνα.
Από την πλευρά τους, οι Πέλικανς απέκτησαν τον Ντέιλεν Τέρι, ο οποίος είχε μετακινηθεί πριν από λίγες ώρες από τους Μπουλς στους Νικς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί το trade, οι Νικς παραχώρησαν και δύο draft picks β΄ γύρου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.