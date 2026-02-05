Οι Νιου Γιορκ Νικς απέκτησαν μέσω ανταλλαγής τον Χοσέ Αλβαράδο, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η NBA Trade Deadline 2026.

Ο Χοσέ Αλβαράδο αποχωρεί από τους Πέλικανς έπειτα από μια τετραετία στη Νέα Ορλεάνη, καθώς παραχωρήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο 27χρονος πόιντ γκαρντ μέτρησε φέτος 10.3 πόντους, 4.6 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ σε 53 συμμετοχές με τους Πέλικανς. Σε 224 αγώνες κανονικής περιόδου με τη Νέα Ορλεάνη, είχε κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, παραμένοντας στο παρκέ για 19.5 λεπτά ανά αγώνα.

Από την πλευρά τους, οι Πέλικανς απέκτησαν τον Ντέιλεν Τέρι, ο οποίος είχε μετακινηθεί πριν από λίγες ώρες από τους Μπουλς στους Νικς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί το trade, οι Νικς παραχώρησαν και δύο draft picks β΄ γύρου.