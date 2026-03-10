Ματσάρα έγινε στην Οκλαχόμα. Τελικά οι Θάντερ ήταν εκείνοι που επικράτησαν στο τέλος με 129-126. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκανε το 126-122 στα 14 δευτερόλεπτα, ενώ οι Νάγκετς ισοφάρισαν με το τρίποντο του Γιόκιτς και μια βολή μετά από φάουλ που κέρδισε ο Μάρεϊ.
Ο SGA όμως είπε την τελευταία λέξη και με τρίποντο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ο σταρ της Οκλαχόμα είχε 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ ο Γιόκιτς τελείωσε με triple double και 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ.
Mάλιστα το βράδυ ήταν ιστορικό για τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αφού ισοφάρισε τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και έχει μαζί με εκείνον το ρεκόρ των συνεχόμενων ματς στο ΝΒΑ με 20+ πόντους. Έφτασε τα 126 τέτοια ματς και συνεχίζει να δείχνει συνέπεια.
Δύο από τις κορυφαίες ομάδες της λίγκας έδωσαν μια φοβερή παράσταση στο παρκέ, στη μάχη και δύο υποψήφιων MVP.
SGA CALLS GAME.— NBA (@NBA) March 10, 2026
STEPBACK 3 TO WIN A THRILLER VS. DENVER 🚨 pic.twitter.com/sIrFsI3Ft0
