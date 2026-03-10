Mε ένα μεγάλο τρίποντο του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οι Θάντερ επικράτησαν με 129-126 των Νάγκετς σε ιστορική βραδιά του ηγέτη της Οκλαχόμα.

Ματσάρα έγινε στην Οκλαχόμα. Τελικά οι Θάντερ ήταν εκείνοι που επικράτησαν στο τέλος με 129-126. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκανε το 126-122 στα 14 δευτερόλεπτα, ενώ οι Νάγκετς ισοφάρισαν με το τρίποντο του Γιόκιτς και μια βολή μετά από φάουλ που κέρδισε ο Μάρεϊ.

Ο SGA όμως είπε την τελευταία λέξη και με τρίποντο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ο σταρ της Οκλαχόμα είχε 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ ο Γιόκιτς τελείωσε με triple double και 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

Mάλιστα το βράδυ ήταν ιστορικό για τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αφού ισοφάρισε τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και έχει μαζί με εκείνον το ρεκόρ των συνεχόμενων ματς στο ΝΒΑ με 20+ πόντους. Έφτασε τα 126 τέτοια ματς και συνεχίζει να δείχνει συνέπεια.

Δύο από τις κορυφαίες ομάδες της λίγκας έδωσαν μια φοβερή παράσταση στο παρκέ, στη μάχη και δύο υποψήφιων MVP.