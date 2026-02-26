Γουεμπανιάμα: Ρίχνει τάπες χωρίς να πηδήξει (vid)
Οι Σπερς επικράτησαν των Ράπτορς και έφτασαν τις 10 σερί νίκες όντας η πιο... καυτή ομάδα στη λίγκα. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε το κομμάτι του και σε αυτό το ματς.
Ο Γάλλος σέντερ τρέλανε κόσμο στους Καναδούς και την... πλήρωσε ο rookie Μάρεϊ-Μπόιλς. Ο παίκτης των Ράπτορς πήγε να σκοράρει, αλλά ο Wemby του έκρυψε τον ήλιο χωρίς καν να πηδήξει.
Εξωγήινος όνομα και πράγμα, το κάνει να μοιάζει τόσο εύκολο. Άλλωστε βλέπει τον κόσμο από τα 2.24. Δεν υπάρχουν λόγια για το θαύμα της φύσης!
WEMBY BLOCKED HIM WITHOUT EVEN JUMPING!!! 😳 pic.twitter.com/mRYzZV0YgC— Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.