Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκλεψε την παράσταση στο ματς των Σπερς με τους Ράπτορς.

Οι Σπερς επικράτησαν των Ράπτορς και έφτασαν τις 10 σερί νίκες όντας η πιο... καυτή ομάδα στη λίγκα. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε το κομμάτι του και σε αυτό το ματς.

Ο Γάλλος σέντερ τρέλανε κόσμο στους Καναδούς και την... πλήρωσε ο rookie Μάρεϊ-Μπόιλς. Ο παίκτης των Ράπτορς πήγε να σκοράρει, αλλά ο Wemby του έκρυψε τον ήλιο χωρίς καν να πηδήξει.

Εξωγήινος όνομα και πράγμα, το κάνει να μοιάζει τόσο εύκολο. Άλλωστε βλέπει τον κόσμο από τα 2.24. Δεν υπάρχουν λόγια για το θαύμα της φύσης!