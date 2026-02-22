NBA: Ο Μπράνσον «καθάρισε» στο τέλος τους Ρόκετς, νίκη με buzzer beater για τους Σανς
Οι Νικς επέστρεψαν από το -18 και στο τέλο; Πήραν τη νίκη απέναντι στους Ρόκετς με 108-106.
Ο ήρωας για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 20 πόντους, αλλά κυρίως με το νικητήριο καλάθι που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Ο Καρλ Άντονι Τάουνς με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Νικς, ενώ από την άλλη ο Κέβιν Ντουραντ είχε 30, αλλά αστόχησε στο νικητήριο σουτ.
Σπερς – Κινγκς 139-122
Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ήταν καταπληκτικός και οι Σπερς πήραν τη νίκη κόντρα στους Κινγκς με 139-122.
Ο Γουέμπι με 28 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ ξεχώρισε για τους νικητές που ανέβηκαν στο 40-16, ενώ από την άλλη ο Ρέινοτ με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος.
Μπουλς – Πίστονς 110-126
Οι Πίστονς συνεχίζουν τη σπουδαία σεζόν τους και μετά το διπλό στο Σικάγο επί των Μπουλς με 126-110 ανέβηκαν στο 42-13.
Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ άγγιξε το τριπλ νταμπλ με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 13 ασίστ, όντας ο κορυφαίος του Ντιτρόιτ. Από την άλλη οι 27 πόντοι του Τζος Γκίντι δεν ήταν αρκετοί.
Χιτ – Γκρίζλις 136-120
Οι Χιτ υπερασπίστηκαν το σπίτι τους και πήραν τη νίκη απέναντι στους Γκρίζλις με 136-120. Με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκαν στο 31-27.
Ο Άντριου Γουίγκινς με 28 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ από την άλλη, η μεγάλη εμφάνιση του Τζιτζι Τζάκσον δεν ήταν αρκετοί, με τον παίκτη των Γκρίζλις να έχει επίσης 28 πόντους.
Πέλικανς – Σίξερς 126-111
Οι Πέλικανς έκαναν την έκπληξη και επικράτησαν των Σίξερς στη Νέα Ορλεάνη με 126-111, φτάνοντας στο 16-42.
Ο Ζάιον Γουίλιαμσον με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ γέμισε την στατιστική του, ενώ από την άλλη ο πολύ καλός Μάξεϊ των 27 πόντων, 7 ασίστ και 5 κλεψιμάτων δεν ήταν αρκετός.
Σανς – Μάτζικ 113-110
Ο Τζεφ Γκριν με ένα τρίποντο από τη γωνία στην εκπνοή έδωσε τη νίκη στους Σανς κόντρα στους Μάτζικ με 113-110.
Ο Γκριν τελείωσε το αμτς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους 34 πόντους του Δέσμοντ ΜΠέιν να πηγαίνουν στράφι για τους Μάτζικ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.