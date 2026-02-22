Όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα στο NBA.

Οι Νικς επέστρεψαν από το -18 και στο τέλο; Πήραν τη νίκη απέναντι στους Ρόκετς με 108-106.

Ο ήρωας για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 20 πόντους, αλλά κυρίως με το νικητήριο καλάθι που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Νικς, ενώ από την άλλη ο Κέβιν Ντουραντ είχε 30, αλλά αστόχησε στο νικητήριο σουτ.

Σπερς – Κινγκς 139-122

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ήταν καταπληκτικός και οι Σπερς πήραν τη νίκη κόντρα στους Κινγκς με 139-122.

Ο Γουέμπι με 28 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ ξεχώρισε για τους νικητές που ανέβηκαν στο 40-16, ενώ από την άλλη ο Ρέινοτ με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος.

Μπουλς – Πίστονς 110-126

Οι Πίστονς συνεχίζουν τη σπουδαία σεζόν τους και μετά το διπλό στο Σικάγο επί των Μπουλς με 126-110 ανέβηκαν στο 42-13.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ άγγιξε το τριπλ νταμπλ με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 13 ασίστ, όντας ο κορυφαίος του Ντιτρόιτ. Από την άλλη οι 27 πόντοι του Τζος Γκίντι δεν ήταν αρκετοί.

Χιτ – Γκρίζλις 136-120

Οι Χιτ υπερασπίστηκαν το σπίτι τους και πήραν τη νίκη απέναντι στους Γκρίζλις με 136-120. Με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκαν στο 31-27.

Ο Άντριου Γουίγκινς με 28 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ από την άλλη, η μεγάλη εμφάνιση του Τζιτζι Τζάκσον δεν ήταν αρκετοί, με τον παίκτη των Γκρίζλις να έχει επίσης 28 πόντους.

Πέλικανς – Σίξερς 126-111

Οι Πέλικανς έκαναν την έκπληξη και επικράτησαν των Σίξερς στη Νέα Ορλεάνη με 126-111, φτάνοντας στο 16-42.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ γέμισε την στατιστική του, ενώ από την άλλη ο πολύ καλός Μάξεϊ των 27 πόντων, 7 ασίστ και 5 κλεψιμάτων δεν ήταν αρκετός.

Σανς – Μάτζικ 113-110

Ο Τζεφ Γκριν με ένα τρίποντο από τη γωνία στην εκπνοή έδωσε τη νίκη στους Σανς κόντρα στους Μάτζικ με 113-110.

Ο Γκριν τελείωσε το αμτς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους 34 πόντους του Δέσμοντ ΜΠέιν να πηγαίνουν στράφι για τους Μάτζικ.

