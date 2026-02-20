Δύσκολες μέρες βιώνουν οι Κινγκς, οι οποίοι έφτασαν τις 15 σερί ήττες μετά και την αναμέτρηση με τους Ορλάντο Μάτζικ οι οποίοι είχαν εύκολο έργο με 131-94.

Μια μαύρη σελίδα έγραψαν στην ιστορία τους οι Σακραμέντο Κινγκς, οι οποίοι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο μετά και τις οριστικές απουσίες των Ντομάντας Σαμπόνις και Ζαλ Λαβίν έως και το τέλος τη σεζόν.

Στην εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ορλάντο Μάτζικ γνώρισαν την 15η σερί τους ήττα, αριθμός που ισοδυναμεί με αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία τους όσον αφορά τις συνεχόμενες ήττες σε μια σεζόν. Η τελευταία φορά που είχαν μετρήσει 14 σερί ήττες ήταν τη σεζόν 1971-72, όταν ακόμα η ομάδα έπαιζε στο Σινσινάτι και ονομαζόταν Σινσινάτι Ρόγιαλς!

Ο Πάολο Μπανκέρο είχε γεμάτο ματς με 30 πόντους (5/7 τρίποντα), 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, σ' ένα ματς όπου οι Μάτζικ μέτρησαν 27/50 τρίποντα! Ο Άντονι Μπλακ είχε άλλους 20 πόντους (4/6τρ.), ενώ ακολούθησαν οι Ντεσμόντ Μπέιν (17π., 3/5τρ.), Τζετ Χάουαρντ (16π., 4/4τρ.), Τζεβόν Κάρτερ (14π., 3/5τρ.) και Τρίσταν ντα Σίλβα (12π., 4/6τρ.)

Για τους Κινγκς οι οποίοι έχουν βρεθεί στην τελευταία θέση του ΝΒΑ με ρεκόρ 12-45 (!) ξεχώρισε ο Μαξίμ Ρέινοντ με 17 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-18, 54-62, 83-100, 94-131.