Νάγκετς - Γκρίζλις 122-116: Με τριπλό Γιόκιτς το Ντένβερ (vid)
Με νίκη συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους οι Νάγκετς. Το Ντένβερ επικράτησε με 122-116 αφού ο Γιόκιτς ήταν εκπληκτικός σε άλλη μια αναμέτρηση και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.
Ο Σέρβος ηγέτης τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ και συνεχίζει να κυνηγά τον Γουέστμπρουκ στη λίστα με τους κορυφαίους σε triple double στην ιστορία του ΝΒΑ.
Το Μέμφις βρίσκεται σε μια εποχή που πάει για rebuild, κάτι που φάνηκε και από την αποχώρηση του Τζάρεν Τζάκσον. Πρώτος σκόρερ ο Τζι Τζι Τζάκσον με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ.
