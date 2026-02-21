Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 122-111 των Μάβερικς, αφού ο Έντουαρντς ήταν σε τρομερή κατάσταση.

Συνεχίζει από εκεί που το άφησε στο Αll Star Game ο Έντουαρντς. Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν με 122-111 τους Μάβερικς, με τον ηγέτη τους να έχει κέφια.

Ο Αntman τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους και 6 ριμπάουντ και η άμυνα του Ντάλας δεν βρήκε αντίδοτο στο πως θα τον αντιμετωπίσει. Στο 35-22 πήγαν οι λύκοι που θέλουν να είναι στην πρώτη εξάδα μετά το τέλος της regular season.

Από την άλλη πλευρά για τους Μάβερικς που έριξαν λευκή πετσέτα (αποχώρηση Ντέιβις και off για όλη τη σεζόν ο Ίρβινγκ), ο Μπάγκλεϊ μέτρησε 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.