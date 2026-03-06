O Έντουαρντς πρόσφερε τη φάση της βραδιάς στο ματς των Τίμπεργουλβς με τους Ράτπροε

Είναι ένα από τα πρόσωπα του ΝΒΑ. Εκ των πιο χαρισματικών παικτών της λίγκας που θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμα. Ο λόγος για τον Άντονι Έντουαρντς που... τρέλανε κόσμο για άλλη μια φορά.

Οι «Λύκοι» είναι στο 40-23 μετά τη νίκη τους με 115-107 επί των Ράπτορς, με τον Έντουαρντς να τελείωνει την αναμέτρηση με 22 πόντους και 8/12 σουτ χωρίς να φορτσάρει.

Ωστόσο πρωταγωνίστησε στη φάση της βραδιάς και ο Μπάρετ σίγουρα θα κάνει χρόνια για να ξεχάσει αυτό που έπαθε. Ο Ant-Man πήρε φόρε, πάτησε γερά, κάρφωσε με τα δύο χέρι και ισοπέδωσε τον αντίπαλο του.

Ελπίζουμε να μείνει για χρόνια στο μπάσκετ και να μην πάει στο baseball όπως δήλωσε ότι σκέφτεται αν πάρει ένα πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Από τους πιο θεαματικούς παίκτες του ΝΒΑ.