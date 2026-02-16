Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στα γήπεδα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από περίπου δύο μίση μήνες απουσίας, εξαιτιάς του σοβαρού τραυματισμού που αποκόμισε στο αριστερό του γόνατο.

Μετά από περίπου 70 ημέρες από την τελευταία του εμφάνιση και ένα χειρουργείο στο αριστερό του γόνατο, ο Νεϊμάρ επέστρεψε και πάλι στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Σάντος, μοιράζοντας μάλιστα και μια ασίστ στην επιβλητική νίκη της ομάδας του με 6-0 απέναντι στην Βέλο.

Η Σάντος μπήκε στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής του Campeonato Paulista, χρειαζόμενη νίκη και ευνοϊκά αποτελέσματα από άλλες ομάδες για να προχωρήσει στη διοργάνωση και με το σκορ να είναι 3-0 στο ημίχρονο, ο προπονητής, Χουάν Πάμπλο Βοϊβόντα, επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον Νέι στο δεύτερο μέρος, με το πλήθος στο «Βίλα Μπελμίρο» να ξεσπά σε ενθουσιασμό με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.

Neymar Jr, back available and ready to play his first minutes in 2026. ⚪️⚫️🇧🇷@SantosFc 🎥 pic.twitter.com/u6RHy0CdAT February 15, 2026

Στην πρώτη του εμφάνιση για το 2026 (και την πρώτη του γενικά μετά από τις 7 Δεκεμβρίου), ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και έφτασε κοντά στο να σκοράρει δύο φορές, ενώ απέτρεψε μάλιστα και ένα δυνατό τάκλιν αντιπάλου του.

Que loucura. Jogo 4x0 com 10 em campo.



Foi pra pegar e machucar. Ainda bem que não aconteceu nada grave com o Neymar. pic.twitter.com/nHezjbwaDK February 16, 2026

Λίγα λεπτά μετά από αυτό το επικίνδυνο μαρκάρισμα, ο Νεϊμάρ έστειλε μια πάσα στον Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα και εκείνος με την σειρά του έστειλε ένα σουτ έξω από την περιοχή στα δίχτυα, επιτρέποντας έτσι στον πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα να καταγράψει μια ασίστ στο ντεμπούτο μετά τον τραυματισμό του. Παρά τους δύο μίση σχεδόν μήνες απουσίας του, ο διεθνής επιθετικός άφησε θετική εντύπωση, αγωνιζόμενος για περίπου 50 λεπτά σε υψηλό επίπεδο και ένταση.

First game in 2026, first assist delivered by Neymar Jr for Santos. ⚪️⚫️🇧🇷 pic.twitter.com/UrBS7CutQX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2026

Η νίκη αυτή της Σάντος, σε συνδυασμό και με την ήττα της Μποταφόγκο-ΣΠ και την ισοπαλία της Γκουαρανί, της εξασφάλισε μια θέση στα πλέι-οφ του τουρνουά και θα αντιμετωπίσει τώρα την πρωτοπόρο του ομίλου Νοβοριζοντίνο στα προημιτελικά της διοργάνωσης στις 22 Φεβρουαρίου.

Η πρόκριση αυτή είναι μία ευχάριστη είδηση ​​για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν θέλει μόνο να ανακτήσει την αγωνιστική του φόρμα, αλλά και να ενισχύσει τις πιθανότητες του για μια κλήση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Με τη Βραζιλία να έχει προγραμματίσει να δώσει δύο φιλικούς αγώνες στις 26 και 31 Μαρτίου, ένας πρόωρος αποκλεισμός με τη Σάντος θα τον άφηνε με μόνο τέσσερις αγώνες στην προσπάθεια του να εντυπωσιάσει τον νέο τεχνικό της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι.

Η πρόκριση, ωστόσο, σημαίνει πιθανές εμφανίσεις σε προημιτελικά, ημιτελικά, αλλά και έναν τελικό δύο αγώνων, δίνοντάς του έως και τέσσερις επιπλέον ευκαιρίες για να δείξει τι αξίζει.

Αφού εξασφαλίστηκε η πρόκριση, ο Βοϊβόντα, ρωτήθηκε για την φόρμα του Νεϊμάρ με τη Σάντος και τις πιθανότητές του να μπει στο ρόστερ της Βραζιλίας που θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ, δίνοντας μια ειλικρινή απάντηση.

«Νομίζω ότι όλοι χρειάζονται τον Νεϊμάρ. Η Σάντος, η εθνική ομάδα... Ο Αντσελότι θα είναι χαρούμενος αν τα πάει καλά. Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Εξακολουθεί να έχει αυτή τη φιλοδοξία. Το βλέπω σε κάθε παιχνίδι μικρής κλίμακας στην προπόνηση, θέλει να είναι εκεί έξω και θέλει να κερδίζει. Αυτό είναι ενθαρρυντικό».

Επίσης, αναφέρθηκε και στην φυσική του κατάσταση, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής. «Ο Νεϊμάρ προπονούνταν ήδη καλά. Αλλά ήθελα να τον δω σε έναν επίσημο αγώνα. Έτσι, αγωνίστηκε 50 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και τώρα έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Θα περιμένουμε και θα δούμε».