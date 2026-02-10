Νετς - Μπουλς: Ο Σέξτον έχασε τη βολή και έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στην μπάλα σε παγκόσμια μετάδοση!
Οι Μπρούκλιν Νετς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 123-113, με τον Νικ Κλάκστον να ηγείται με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε δεύτερη συνεχόμενη νίκη.
Οι Νετς ξέφυγαν στην τρίτη περίοδο με ένα 14-5 σερί στα πρώτα τρία λεπτά, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 15 πόντους (74-59), αλλά οι Μπουλς αντέδρασαν με 30-15 στα τελευταία εννέα λεπτά, φέρνοντας το ματς στο 89-89 πριν την τέταρτη περίοδο. Σε εκείνο το χρονικό σημείο συνέβη κάτι παράδοξο με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Σέξτον.
Ο παίκτης των Μπουλς 01:31 πριν το φινάλε του τρίτου δωδεκαλέπτου βρέθηκε στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει βολές, ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη τη δεύτερη φορά με εκείνον να αντιδρά με έναν παράδοξο τρόπο δείχνοντας το μεσαίο... δάχτυλο στην μπάλα λόγω του εκνευρισμού του.
relatable. pic.twitter.com/1nNT80er8j— Rob Perez (@WorldWideWob) February 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.