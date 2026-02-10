Οι Μπουλς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Νετς στο Μπρούκλιν με τον Κόλιν Σέξτον να βρίσκει τον τρόπο να κλέψει την παράσταση.

Οι Μπρούκλιν Νετς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 123-113, με τον Νικ Κλάκστον να ηγείται με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε δεύτερη συνεχόμενη νίκη.

Οι Νετς ξέφυγαν στην τρίτη περίοδο με ένα 14-5 σερί στα πρώτα τρία λεπτά, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 15 πόντους (74-59), αλλά οι Μπουλς αντέδρασαν με 30-15 στα τελευταία εννέα λεπτά, φέρνοντας το ματς στο 89-89 πριν την τέταρτη περίοδο. Σε εκείνο το χρονικό σημείο συνέβη κάτι παράδοξο με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Σέξτον.

Ο παίκτης των Μπουλς 01:31 πριν το φινάλε του τρίτου δωδεκαλέπτου βρέθηκε στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει βολές, ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη τη δεύτερη φορά με εκείνον να αντιδρά με έναν παράδοξο τρόπο δείχνοντας το μεσαίο... δάχτυλο στην μπάλα λόγω του εκνευρισμού του.