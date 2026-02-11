Οι Ιντιάνα Πέισερς έκαναν την έκπληξη της βραδιάς καθώς επικράτησαν μέσα στη Νέα Υόρκη των Νικς με 137-134 στην παράταση.

Μόλις την 4η νίκη τους μακριά από την Ιντιανάπολις (4-22) πανηγύρισαν οι Πέισερς μετά το δραματικό 137-134 στην παράταση επί των Νικς στο «Madison Square Garden» και την 14η στο σύνολο νίκη τους ύστερα από 54 ματς στην κανονική περίοδο (14-40).

Μια νίκη η οποία θα μπορούσε να είχε έρθει στην κανονική διάρκεια όταν ο Σιάκαμ είχε 1/2 βολές στα 5'' πριν από το τέλος για το 124-122 πριν ισοφαρίσει ο Άντονι Τάουνς με 2/2 βολές στα 0.2 δευτερόλεπτα ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ και έχοντας άστοχο τρίποντο... νίκης από τον Λάντρι Σάμετ.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Πέισερς ήταν καλύτεροι και έφτασαν στην τελική επικράτηση με καλύτερο τον Πασκάλ Σιάκαμ (30π., 11/26 σουτ, 6ριμπ., 4ασ.,) ενώ άλλοι επτά παίκτες των νικητών ήταν «διψήφιοι» και πιο συγκεκριμένα οι Νέμπχαρτ (24π., 4/8τρ., 10ασ.), Τζάκσον (19π., 4/6τρ.), ΜακΚόνελ (13π.), Νέσμιθ (11π.), Πότερ (10π.), Χαφ (10π.) και Σέπαρντ (10π.)

Για τους Νεοϋορκέζους που έχουν 34-20 ρεκόρ και 21-7 εντός έδρας, ο Μπράνσον είχε 40 πόντους με 15/31 εντός παιδιάς και 6/8 βολές ενώ από 22 πόντους πρόσθεσαν οι Άντονι-Τάουνς και Μπρίτζες.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-32, 69-63, 93-94, 124-124 (κ.α.), 134-137 (παρ.)