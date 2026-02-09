Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο αθλητής της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τον περασμένο Σεπτέμβριο την Εθνική ομάδα μπάσκετ σε βάθρο μεταλλίων στο Eurobasket της Ρίγα και οι αναγνώστες του Gazzetta τον ανέδειξαν για 4η φορά ως «Αθλητή της χρονιάς»!

Για άλλη μια χρονιά, την 11η συνεχόμενη, τα Gazzetta Awards by Novibet, έδωσαν την ευκαιρία στους χιλιάδες καθημερινούς αναγνώστες του Νο1 αθλητικού site της χώρας να αναδείξουν τους κορυφαίους της χρονιάς που πέρασε. Δεκάδες χιλιάδες ψήφοι από το κοινό, συγκεντρώθηκαν στη μεγάλη... κάλπη του Gazzetta που άνοιξε στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, σε μια ακόμη λαμπρή εκδήλωση όπου φώναξε... βροντερό παρών η αφρόκρεμα του ελληνικού αθλητισμού! Προφανώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορούσε να λείπει από τους «πρώτους των πρώτων»!

Ο απόλυτος Έλληνας σταρ αθλητής, ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του κόσμου που... γοητεύει στα παρκέ του ΝΒΑ, από τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε ένα μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα. Ήθελε να κρεμάσει στο στήθος του ένα μετάλλιο με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και τα κατάφερε. Με συγκλονιστικές εμφανίσεις αρχικά στην Κύπρο και εν συνεχεία στη Ρίγα της Λετονίας ήταν ο... σημαιοφόρος για την επιστροφή της «επίσημης αγαπημένης» στο βάθρο, μετά από 16 χρόνια απουσίας.

Οι αναγνώστες του Gazzetta αναγνώρισαν όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια προς τον Greek Freak και παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός ήταν υψηλός, αφού... κονταροχτυπήθηκε με τις υποψηφιότητες του Εμμανουήλ Καραλή και του Στέφανου Ντούσκου (οι δύο που συμπληρώνουν το βάθρο), τον ανέδειξαν ως αθλητή της χρονιάς στα Gazzetta Awards by Novibet! Να τονιστεί πως ο Giannis δεν είναι... ρούκι στα συγκεκριμένα βραβεία, αλλά αντίθετα είναι ο πολυνίκης του θεσμού καθώς είναι η 4η φορά που οι αναγνώστες του κορυφαίου ελληνικού αθλητικού σάιτ τον... στέλνουν στην κορυφή!

Ο Παπανικολάου είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ευχαριστώ τον Γιάννη για αυτό το βραβείο, έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια. Είναι μαγικό και μου κάνει εξαιρετική εντύπωση, είναι παγκόσμιο σύμβολο. Το έχουμε δει με τα μάτια μας όπου και αν έχουμε πάει. Το κάνει ξεχωριστό πως κάθε χρονιά που έρχεται, με το που μπαίνει στα αποδυτήρια είναι ένα παιδί που θέλει να κάνει χαβαλέ με τους φίλους, τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς, τα παιδιά της ΑΕΚ. Με το που πατάει στις 4 γραμμές το workethic είναι απίστευτο, σε παραμικρή φάση θέλει να βγαίνει νικητής. Όλα αυτά τον κάνουν έναν από τους κορυφαίους».