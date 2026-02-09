Ο Ρίτσαρντ Σιάο και τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, βρέθηκαν στο γήπεδο του Σαν Φρανσίσκο και παρακολούθησαν από κοντά μαζί Super Bowl.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναρρώνει από τον τραυματισμό του, ωστόσο δεν χάνει ευκαιρία στον ελεύθερό του χρόνο, να ξεφεύγει από τα παρκέ.

Έχοντας παρέα τα δύο αδέλφια του, Θανάση και Άλεξ, παρακολούθησαν μαζί με τον στενό τους φίλο, Ρίταρντ Σιάο από κοντά το Super Bowl.

Ο ιδιοκτήτης του Άρη μαζί με τους Antetokoubros, βρέθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο, είδαν τον αγώνα του NFL και διασκέδασαν στο ημίχρονο, απολαμβάνοντας τον Μπαντ Μπάνι στο εντυπωσιακό half time show.

Μάλιστα ο 24χρονος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε μερικά στιγμιότυπα από τον εντυπωσιακό αγώνα.