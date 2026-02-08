NBA All Star Game: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τριπόντων
Όλα είναι έτοιμα για το NBA All Star Game 2026 όπου θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Κυριακής (15/02).
Το NBA ανακοίνωσε τους συμμετέχοντες που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό τρίποντων, με οκτώ αθλητές να είναι έτοιμοι για να πάρουν τον τίτλο από τα χέρια του περσινού νικητή, Τάιλερ Χίροου.
Ωστόσο εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή του Ντέμιεν Λίλαρντ ο οποίος αναρρώνει ακόμα από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.
Δείτε ΕπίσηςΣαλόν-Μονακό 78-92: Περίπατος με Στραζέλ-Νέντοβιτς
Ο Αμερικανός σουτέρ θέλει να κατακτήσει για 3η φορά τον τίτλο του και να ισοφαρίσει τους Κρεγκ Χότζες και Λάρι Μπερντ.
Θυμίζουμε πως ο Λίλαρντ είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου και δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη φετινή χρονιά.
Αναλυτικά οι παίκτες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τριπόντων:
- Κον Κονίπολ
- Ντέβιν Μπούκερ
- Ντέιμιαν Λίλαρντ
- Ταϊρίς Μάξι
- Ντόνοβαν Μίτσελ
- Τζαμάλ Μάρεϊ
- Μπόμπι Πόρτις
- Νόρμαν Πάουελ
🌟 2026 @StateFarm 3-Point Contest field! 🌟— NBA (@NBA) February 8, 2026
NBA All-Star Saturday: 2/14, 5:00pm/et on NBC & Peacock pic.twitter.com/MQnCVh1UtA
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.