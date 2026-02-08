Ο Ντέμιεν Λίλαρντ παρότι είναι τραυματίας θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τριπόντων του All Star Game 2026, όπου θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες.

Όλα είναι έτοιμα για το NBA All Star Game 2026 όπου θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Κυριακής (15/02).

Το NBA ανακοίνωσε τους συμμετέχοντες που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό τρίποντων, με οκτώ αθλητές να είναι έτοιμοι για να πάρουν τον τίτλο από τα χέρια του περσινού νικητή, Τάιλερ Χίροου.

Ωστόσο εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή του Ντέμιεν Λίλαρντ ο οποίος αναρρώνει ακόμα από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.

Ο Αμερικανός σουτέρ θέλει να κατακτήσει για 3η φορά τον τίτλο του και να ισοφαρίσει τους Κρεγκ Χότζες και Λάρι Μπερντ.

Θυμίζουμε πως ο Λίλαρντ είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου και δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη φετινή χρονιά.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τριπόντων: